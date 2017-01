One Identity ermöglicht die digitale Transformation durch Benutzerverwaltung in der Cloud

(fair-NEWS)

Berlin, 18. Januar 2017 – One Identity, führender Anbieter für Identity- und Access Management, kündigt heute mit „One Identity Connect for Cloud“ die Identitätsverwaltung für Cloud-Anwendungen an. Das neue Angebot beseitigt dabei eine der größten Barrieren bei der Nutzung von Cloud-Diensten, denn Unternehmen können nun Identity Governance, Compliance-Reporting ebenso wie Provisionierung und De-Provisionierung auf verbreitete cloudbasierte Anwendungen wie Salesforce, ServiceNow, Box.net, Dropbox, Concur, Amazon AWS und viele andere ausdehnen.Das heißt konkret:• One Identity Connect for Cloud erweitert Governance und Compliance-Reporting auf Cloud-, Hybrid- und On-Premise-Anwendungen• Erste Lösung, die basierend auf SCIM (System for Cross-domain Identity Management) Identitäten On-Premise und in der Cloud verwaltet• Die Governance-Fähigkeiten des One Identity Managers werden nun mit der marktführenden Platform-as-a-Service-Integrationsplattform von Boomi auf hunderte weitverbreitete Cloud-Anwendungen erweitertMit One Identity Connect for Cloud werden nun auch Cloud-Anwendungen in den Funktionsumfang des One Identity Managers aufgenommen, was einen bedeutenden Meilenstein im Identity- und Access Managment darstellt. Die jetzt vorgestellte Lösung ist die erste auf dem Markt, die SCIM (System for Cross-Domain Identity Management) als einheitliche Schnittstelle zwischen On-Premise- und SaaS-Anwendungen verwendet. So können One-Identity-Entwickler IAM Anforderungen für viele verschiedene Cloud-Anwendungen über eine einzige SCIM-Schnittstelle umsetzen.Der Identity Manager nutzt für die neue SCIM Unterstützung die Technologie von Dell Boomi. Dabei handelt es sich um eine so genannte „Integration Platform as a Service“ (iPaaS), die Cloud-Anwendungen in die Lage versetzt, in einer traditionell schwierigen Hybridumgebung direkt mit dem Identity Manager zu interagieren. Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt befindlichen Lösungen, bei denen für jede Cloud-Anwendung eigens Konnektoren entwickelt werden müssen, ermöglicht Connect for Cloud über eine einzige Schnittstelle bereits heute die Integration hunderter Cloud-Anwendungen und ihre Anzahl steigt ständig. Damit entfallen sowohl zeitaufwändige Eigenentwicklungen als auch die vielen einzelnen Konnektoren für diese Cloud-Anwendungen.“Die Integration von Boomi in One Identity demonstriert unsere Fähigkeit, unseren Kunden mit hybrider Infrastruktur die Anbindung und Verwaltung von Cloud-Anwendungen deutlich zu erleichtern. Mit One Identity und Boomi ist eine ganzheitliche und umfassende Identity- und Access Management Lösung Wirklichkeit geworden“, führt Chris McNabb, CEO von Dell Boomi aus. „Immer mehr Anbieter und unternehmensinterne Projektteams für Cloud-Anwendungen führen Boomi ein, um ihr Kosten/Nutzen-Verhältnis zu verbessern – nicht zuletzt, weil Zeit und Aufwand für die Implementierung drastisch reduziert und somit eine signifikante Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Integrationsprojekten realisiert werden kann.“Die digitale Transformation ermöglichenEine im Jahr 2016 durchgeführte Umfrage unter international tätigen Unternehmen ergab, dass 97 Prozent der Befragten in Technologien zur digitalen Transformation ihrer Betriebe investieren. Jedoch nur 18 Prozent gaben an, dass Sicherheitsbeauftragte in diese Initiativen involviert waren – vermutlich, weil letztere den Prozess verlangsamen könnten. Cloud-Anwendungen stellen eine wichtige Komponente einer jeden digitalen Reise dar. Connect for Cloud räumt Sicherheitsprobleme aus, die mit der Nutzung von Cloud-Anwendungen einhergehen und ermöglicht so eine schnellere Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. So können Unternehmen und Organisationen ihre Benutzerverwaltung für On-Premise-, Hybrid- und Cloud-Systeme von einem einzigen Punkt aus verwalten, mit einem einzigen und gemeinsamen Satz an Policies, Regeln, Workflows und Identitäten. Die Benutzer, ihre Berechtigungen, Daten und Anwendungen werden übersichtlich und nachvollziehbar, unabhängig davon, wo sie sich befinden.„One Identity Connect for Cloud gestaltet sich schlank für Entwickler, nahtlos integriert für Sicherheitsexperten und von allen leicht zu administrieren. Es ist ein wichtiger Fortschritt für die cloudbasierte Identitäts- und Zugriffsverwaltung, denn es liefert genau das, was zur Sicherung von Identitäten in der Cloud benötigt wird.“, stellt Jackson Shaw, Senior Director Produktmanagement bei One Identity fest. „Diese neue Lösung ist ein weiteres Beispiel dafür, wie One Identity die Innovation vorantreibt, die bestehende Barrieren überwindet und es den Unternehmen ermöglicht, mit voller Kraft vorauszugehen.“VerfügbarkeitOne Identity Connect for Cloud ist weltweit ab sofort für Nutzer des One Identity Managers 7.1 verfügbar.Über One IdentityOne Identity, ein Teil der Quest Software, hilft Unternehmen und Organisationen, ihre Herausforderungen im Bereich des Identity- und Access Managements (IAM) durch ein umfassendes Portfolio aus zukunftssicheren, geschäftsorientierten, modularen und integrierten Lösungen zu meistern. Diese Lösungen bieten Identity Governance, Access Management und Privileged Account Management auf höchstem Niveau. Mehr als 7.500 Kunden weltweit nutzen One-Identify-Lösungen, um ihre über 125 Millionen Identitäten zu verwalten, Agilität und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig den Zugriff auf ihre Daten zu sichern – völlig unabhängig vom Speicherort. Weitere Informationen sind auf der Webseite www.oneidentity.com verfügbar.PressekontaktAxiCom GmbHNikolai ZotowLilienthalstr. 582178 PuchheimTel.: 089 800 908 24E-Mail: nikolai.zotow@axicom.com



Bildinformation: One Identity ermöglicht die digitale Transformation durch Benutzerverwaltung in der Cloud