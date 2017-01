Welche Kosten entstehen beim PKV-Tarifwechsel?

(fair-NEWS)

Wenn der Tarifwechsel nach § 204 VVG innerhalb einer bestehenden privaten Krankenversicherung richtig durchgeführt wird, entstehen überhaupt keine Kosten. Wie ist das möglich, dutzende Firmen bieten eine Beratung zur PKV-Tarifoptimierung für durchschnittlich 2.000 EURO an?Im Beitrag der privaten Krankenversicherung sind Verwaltungskosten einkalkuliert. Die bezahlt jeder PKV-Kunde immer mit seinen laufenden Beiträgen. In den Verwaltungskosten ist auch ein Anteil für die externe Beratung der Versicherten vorgesehen. Die Versicherung hat also Vorsorge für den Beratungsbedarf ihrer Kunden getroffen. Wie kommt der einzelne Kunde an dieses Geld für seine Beratung zum PKV-Tarifwechsel durch einen PKV-Profi, der nicht auf der Seite der Versicherung steht?Beauftragt der Versicherte einen kostenlosen PKV-Makler seiner Wahl, so wird dieser direkt von der Versicherung aus den Verwaltungskosten bezahlt. Und das, obwohl der Makler rechtlich und wirtschaftlich auf der Seite des Versicherten steht. Möglich wird das durch die sogenannten Maklerusancen. Die viel gescholtene PKV bietet Ihren Kunden somit noch eine versteckte, zusätzliche Leistung: Der Tarifwechsel-Profi wird voll bezahlt, auch wenn dieser gegen die Interessen der Versicherung für den Kunden die günstigsten Tarife heraussucht.Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel ist die bundesweit tätige hc consulting AG ( www.hcconsultingag.de ) aus Köln. Folgende private Krankenversicherungen nehmen teil:Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, UniVersa und Württembergische.