Wilde Pisten in den Wilden Rockies

(fair-NEWS)

HAMBURG - 18. Jan. 2017. Pulverschnee satt, Pisten für Könner, Panorama ohne Ende. Im Skigebiet Jackson Hole im Wilden Westen der USA treffen Top-Schneebedingungen auf Countryfeeling. Inklusive uriger Cowboy-Bars und Square Dance zum Apres-Ski. Nordamerikaspezialist <a href="https://www.crd.de/">CRD International </a>hat in Jackson Hole zwei neue Reisen im Programm: "Ski the Wild West" und "Wyomings Winterwelt." Die Skisaison läuft noch bis April."Ski the Wild West": Erlebnistrip mit Schneemobil-Tour in den Yellowstone Nationalpark"Ski the Wild West" spricht sportliche Wintersportler an. Von der rustikalen Alpenhof-Lodge aus erobern sie unberührte Pisten, anspruchsvolle Tiefschnee-Gebiete und genussreiche Waldabfahrten. Ein Schneemobil-Ausflug in den Yellowstone Nationalpark rundet die Winterreise ab. Zum sportlichen Kick kommt das Naturerlebnis mit Hirschen, Elchen, Bären und Bisons. Das 8-tägige Package rund um Jackson Hole beinhaltet Skipass, Unterkunft, Flughafentransfers und Schneemobil-Tour."Wyomings Winterwelt": für Cracks und FortgeschritteneFreeridehänge am Rendezvous Mountain, Tree Skiing Passagen, Tiefschneeabfahren an der Cody Bowl und eine sieben Kilometer lange Talabfahrt: Jackson Hole, mit über 1.000 Hektar Pisten, steht für Highend-Skisport. CRD International bietet unter dem Motto "Wyomings Winterwelt" ein Aktivprogramm für Spitzensportler und Fortgeschrittene. Sie wohnen im komfortablen Jackson Hole Mountain Resort - mit Rooftop Bar, Spa und jede Menge Landschaft vor der Haustür. Das Örtchen Teton Village ist zu Fuß erreichbar. Transfers und Skipass sind inklusive.Zum Apres-Ski in Cowboy-BarsNach rasanten Abfahrten kommt das Apres-Ski nicht zu kurz. Statt urigem Alpenrausch genießen Urlauber in Jackson Hole Cowboybars, wildes Countryfeeling und typische Steakhouses. Wer sich für die wilde Heimatkunde der Region interessiert, wirft noch einen Blick ins "Jackson Hole Historical Society & Museum". Text inkl. Leerz. 1.888 Z.PM + Fotos hochaufgelöst hier zum <a href="https://www.crd.de/wilde-pisten-in-den-wilden-rockies/">Download</a>Mehr Infos zu den Reisen + Preise und Termine:Ski the Wild West:Winterreise, 8 Tg., ab/bis Jackson Hole, inkl. Unterkunft, Transfers, Skipass, Skimobil-Ausflug ab 1.799 EuroWyomings Winterwelt:Winterrreise, 7 Tg, ab/bis Jackson Hole, inkl. Unterkunft, Transfers, Skipass ab 1.499 Euro



Bildinformation: Pulverschnee satt und Pisten für Könner. Das Skigebiet Jackson Hole