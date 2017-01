Presseservice für kleine Unternehmen ohne eigene PR-Abteilung

(fair-NEWS)

Ahrensfelde, 18. Januar 2017. Simone Ulrich bietet mit ihrer PR-Agentur Ulrich Kommunikation Selbstständigen, kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit, mit gezielter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mehr Sichtbarkeit und öffentliches Interesse für ihre Arbeit, Ideen und Angebote zu wecken. Kaum ein Einzel- oder Kleinunternehmer kann sich eine eigene PR-Abteilung leisten und greift deshalb gern auf externe Dienstleister zurück. Auf die häufig gestellte Frage: „Wie komme ich in die Zeitung?“ fallen ihr drei ausschlagegebende Kriterien als Antwort ein: „eine interessante Geschichte, perfektes Timing und einen Mehrwert für Rezipienten“. Das Agentur-Portfolio reicht von effizienter Presse-und Öffentlichkeitsarbeit über einen Bewerbungsservice für Wettbewerbe und Preise bis hin zu Textarbeiten für erfolgreiches Online-Marketing (Webseiten, Content-Erstellung, Newsletter, Mailings, Infoblätter, Mitarbeiterzeitschriften).Als Ulrich zum zweiten Mal Mutter wurde, wollte sie beruflich auf eigenen Füssen stehen, um Familie und Beruf besser unter einen Hut bringen zu können. Vor ihrer Selbstständigkeit arbeitete sie viele Jahre als verantwortliche PR-und Marketing-Mitarbeiterin in einer Berliner Klinik und bei einem Berliner Pflegeheimbetreiber. Die Arbeit machte ihr besonders viel Spaß, weil sie in ihrer Position gewinnbringende Marketing- und PR-Ideen meistens ohne aufwendige Abstimmungsprozesse zügig umsetzen konnte. Dabei erwiesen sich die Möglichkeiten von Online-PR als besonders effektiv und schonten darüber hinaus das Marketing-Budget. „Mein Ziel ist, vor allem Kleinunternehmern Chancen und Wege aufzuzeigen, wie sie kostengünstig zu mehr Sichtbarkeit und Bekanntheit gelangen können.“, so Ulrich. Zu ihren Kunden zählen Dienstleister wie Fruht-Klinikberatung, das Berliner Familiencafé AMITOLA und der Location-Anbieter Feier Laune.Informationen über Ulrich Kommunikation: Simone Ulrich gründete am 1. Juli 2016 Ulrich Kommunikation und bietet Selbstständigen, kleine und mittlere Unternehmen einen professionellen Presse- und Texte-Service an. Ihr Portfolio reicht von Presse-und Öffentlichkeitsarbeit über einen Bewerbungsservice für Wettbewerbe und Preise bis hin zu Textarbeiten für ein erfolgreiches Online-Marketing.Ehrenamtlich arbeitet sie für den Verein „DocMobile - Medical Help!“ und trainiert einmal die Woche die Fussball- Bambinis vom BSV Blumberg e.V.Kontakt: Simone Ulrich | Rudolf-Breitscheid-Str. 29e | 16356 Ahrensfelde | Tel: +49 (0)30-930 24 601 | Mobil: +49 (0)172-38 62 69 8 | E-Mail: info@ulrich-kommunikation.de | www.ulrich-kommunikation.de