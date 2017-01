Nur das Beste aus der Poetry-Slam- und Lesebühnen-Szene

(fair-NEWS)

Am 10. Februar 2017 lädt Periplaneta nun schon zur 7. MundWerk Spoken Word Gala. Erstmals findet diese im Lovelite Berlin-Friedrichshain statt. Wie bereits auf den bisherigen Veranstaltungen in Berlin und Leipzig präsentieren sich wieder bekannte Autoren der Lesebühnen- und Poetry-Slam-Kultur. Ganz wie es sich für eine Gala gehört, tragen, auswendigen oder performen sie ihre besten Texte.Mit dabei sind Surfpoet Clint Lukas, der Kölner Slam-Poet Nils Frenzel, Leseduell-Bestreiter Johannes Krätschell, Magdeburger Poetry-Slam Stadtmeister Laander Karuso und der österreichisch-deutsche Kabarettist Bastian Mayerhofer. Durch das Programm führt Thomas Manegold.Die Spoken Word Gala findet am Freitag, 10.02.17, im Lovelite Berlin (Haasestr. 1, 10245 Berlin-Friedrichshain) statt. Sie beginnt 20.00 Uhr. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 7,- Euro und an der Abendkasse 10,- Euro.Karten können über den Online-Shop des Periplaneta Verlags erworben werden.MundWerk. So heißt das Label, unter dem der Periplaneta-Verlag seit 2008 Spoken-Word-Literatur veröffentlicht. Kurz, knackig, manchmal sehr lustig, durchaus auch schmerzhaft, mitunter frech und gern nonkonform. Und MundWerk ist auch der Name der Spoken Word Gala, die seit 2013 erfolgreich in Berlin und in anderen Städten stattfindet.



Bildinformation: MundWerk 7 - Die Spoken Word Gala