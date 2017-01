(fair-NEWS)

Zum 11. Mal findet unser bewährter Prüfungsvorbereitungskurs auf IHK Grundlage, zusammen mit unserem Partner in Hagen statt. Für die Region Dortmund, Märkischer Kreis, Bochum/ Hagen/ Witten. Als Trainer im Gesundheitswesen und IHK Prüfer bringen wir Branchenerfahrung und umfangreiches Fachwissen mit.Start: April 2017Ende: Mai 2017Wir treffen uns mittwochs und samstags zu einem gemeinsamen Intensivtraining auf die schriftliche und mündliche IHK Abschlussprüfung für Kaufleute im Gesundheitswesen (KIG). Dabei werden alle Lehrthemen berücksichtigt. Ihre Wünsche und Fragen beleben und individualisieren den Veranstaltungsablauf.Was erwartet Sie:- Individuelle Förderung,- Update Lerntechniken,- Prüfungscoaching,- erprobtes Training im Rechnungswesen, KLR, Marketing, Gesundheitswesen, DRG, Pflegeversicherung etc.- viele praktische Übungen zu neuen prüfungsrelevante Fragestellungen,- gezielte Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Prüfung, da wir als Ausbilder und IHK Prüfer diese selbst begleiten.Veranstaltungsort:in den Räumen unseres Kooperationspartners in Lüdenscheid HellersenFür Lüdenscheid gilt:6x 4 Unterrichtseinheiten abends,Gesamtpreis: 102,00€ inkl. LernmaterialAnmeldung:https://www.co-train.de/pruefungsvorbereitungskurse-2017/Weitre Kurse finden statt in Frankfurt am Main zusammen mit der DAA in Frankfurt statt:Weitere Inormationen dazu und den Preisen:https://www.daa-frankfurt-main.de/themenseiten/pruefungsvorbereitung-azubi.html



Bildinformation: Prüfungsvorbereitungskurse für Kaufleute im Gesundheitswesen