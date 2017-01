(fair-NEWS)

(NL/8885297277) Kindertag 2017 in der WuhlheideEin gemeinsames Projekt des FEZ-Berlin, Kai Lüftners Rotzn Roll Radio, des Deutschen Kinderhilfswerks und der Kindl-Bühne Wuhlheide.Infomationen zum Vorverkaufsstartam 16. Januar 2017FEZ-Berlin und DKHW präsentieren anlässlich des Kindertages und 25 Jahre KinderrechteDas große Kinder-Open Airvon und mit Kai Lüftner und derROTZ`N`ROLL RADIO Showund vielen Gästenam28. Mai 2017 um 15:00 Uhrin der Kindl-Bühne WuhlheideAm 28. Mai 2017 findet in der Kindl-Bühne Wuhlheide anlässlich des Internationalen Kindertages das 1. FEZ-Kinder-Open Air statt.Kinder und Familien können sich auf Kai Lüftners RotzNRoll Radio Show freuen.Anlass des Konzerts ist das 25. Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention. Somit haben sich das FEZ-Berlin, das Deutsche Kinderhilfswerk, die Kindl-Bühne und das RotzNRoll Radio von Kai Lüftner zusammengetan und eine interaktive, vielseitige Bühnenshow mit viel Spaß für Klein und Groß inszeniert.Tickets gibt es ab sofort an allen Vorverkaufskassen und im Onlineshop des FEZ-Berlin unter: <a href="http://tickets.fez-berlin.de" title="http://tickets.fez-berlin.de">http://tickets.fez-berlin.de</a>Ticket: 22,-Familien/Gruppe ab 4 Personen 19,- p.P.Kleinkinder von 0-2 Jahren sind kostenfrei. Sie benötigen jedoch ein Ticket, es fallen Ticketgebühren an. (Erhältlich im Online-Ticketshop des FEZ-Berlin.)Weitere Fotos unter <a href="www.kailueftner.de" title="www.kailueftner.de">www.kailueftner.de</a>Ihre Ansprechpartner:Künstler und Presse:Wiebke LüftnerRotz`N`Roll MusikverlagGutenbergstraße 24, 12557 BerlinTel: 0174-7482557 / wiebke@rotznroll.deVeranstalter:FEZ-BerlinBernd GrospitzStraße zum FEZ 2, 12459 BerlinTel: 030-53071206 / b.grospitz@fez-berlin.de



Bildinformation: Kindertag 2017 in der Wuhlheide - Informationen zum Vorverkaufsstart