Remira auf der LogiMAT 2017. LogoMateÃ® smart, silver, gold: neue Produkte für noch schnellere Prozesse

Die Remira GmbH stellt auf der LogiMAT 2017 an Stand 7D21 in Halle 7 ihre komplett überarbeitete Bestandsmanagementsoftware LogoMate® vor. Das neue Produkt ist in den Ausführungen smart, silver und gold für unterschiedliche Leistungsanforderungen erhältlich. Außerdem überzeugt die Lösung mit einer neuen Benutzeroberfläche sowie mit einer noch leistungsfähigeren Technologie.Die Versionen LogoMate® smart, silver und gold ermöglichen Anwendern ein Arbeiten in Echtzeit: Alle Dispositionsmitarbeiter haben so dank sekundengenauer Aktualisierungen stets den gegenwärtigen Lagerbestand im Blick und sind alle auf demselben Stand. Aufgrund ihrer höheren Rechenleistung verarbeitet die Lösung außerdem größere Datenmengen in kürzerer Zeit. Neu ist auch die Bereitstellung der Software in den Leistungspaketen smart, silver und gold: Während LogoMate® smart eine günstige Basislösung für Einsteiger ist, können silver-Anwender die Software auch für die filialübergreifende Disposition nutzen. LogoMate® gold ermöglicht außerdem die Produktionsfeinplanung. Nutzer erhalten damit ein Produkt, das sich noch flexibler auf ihre Anforderungen abstimmen lässt. Alle Ausführungen lassen sich einfach an bereits bestehende ERP-Systeme anschließen oder über Webservice-Schnittstellen anbinden. "Wir arbeiten bei der Produktentwicklung eng mit unseren Kunden zusammen und orientieren uns an deren aktuellen Bedürfnissen. Mit LogoMate® smart, silver und gold erfüllen wir die hohen Ansprüche, die eine Software für das Bestandsmanagement erfüllen muss", erläutert Thomas Sindermann, Geschäftsführer der Remira GmbH.



Bildinformation: Die Versionen LogoMate® smart, silver und gold ermöglichen Anwendern ein Arbeiten in Echtzeit. (Bildquelle: Shutterstock)