Scheuersaugmaschinen und andere Reinigungstechnik für Berlin

Berlin-Brandenburg, 18.01.2017 - Seit Januar 2017 präsentiert sich das Unternehmen PEC Reinigungsmaschinen Berlin GmbH in neuen Räumen im Berliner Bezirk Hohenschönhausen. In einem eigens eingerichteten Showroom werden die Vorzüge der Aufsitz-Scheuersaugmaschinen, der handgeführten Scheuersaugmaschinen, der Ein-Pad-Scheuermaschinen und anderer Reinigungsgeräte von Marken wie Tomcat und Factory Vac vorgeführt.Vielseitig einsetzbare ScheuermaschinenNeben den oben genannten klassischen Varianten von Scheuersaugmaschinen setzt PEC Reinigungsmaschinen Berlin auf Geräte mit mehrfachem Nutzen: So kann eine Maschine fast jeden Boden reinigen, außerdem Natursteine aufbereiten und Parkett schleifen."Die optimale bedarfsgerechte Ausstattung unserer Kunden mit der passenden Reinigungstechnik ist uns ein zentrales Anliegen", erklärt Jens Geisler, Geschäftsführer der PEC Reinigungsmaschinen Berlin GmbH. "Darum haben wir uns für den Showroom entschieden und gehen auf Wunsch auch in die Betriebe unserer Kunden."Schwerpunkt: Reinigen ohne ChemieErfahrene Gebäudereiniger und eigene Techniker im Team runden Beratung und Service ab. Ein Schwerpunkt von Reinigungsmaschinen Berlin ist die Reinigungstechnik mit bis zu 90 % weniger Chemikalien. Dieses in Deutschland neuartige Verfahren macht die Reinigung nicht nur umweltfreundlicher und kostengünstiger. Die Reinigungsgeräte eignen sich dadurch insbesondere auch für sensible Bereiche wie die Lebensmittelbranche oder Kindergärten.Reinigungstechnik kaufen oder mietenNach der ausführlichen professionellen Beratung hat der Kunde die Wahl: Will er seine Scheuersaugmaschinen und andere Reinigungsmaschinen kaufen oder will er sie mieten. Beide Modelle bieten attraktive Konditionen. Bei der Miete ist Kurzzeitmiete genauso möglich wie Langzeitmiete von Reinigungstechnik.Kurz gesagtBei Reinigungsmaschinen Berlin erhalten Kunden aus Berlin und Brandenburg hochwertige Reinigungsmaschinen unter anderem von den Marken Tomcat und Factory Vac, Zubehör und Verbrauchsmittel für den gewerblichen Bedarf. Ein Schwerpunkt ist die gründliche Reinigung mit bis zu 90 % weniger Reinigungschemie.



Bildinformation: Reinigungsmaschinen Berlin: Scheuersaugmaschinen und andere Reinigungstechnik im Showroom