APROS Consulting und Firmenservices seit 15 Jahren im Dienste der Kunden

Seit nunmehr 15 Jahren betreuen die APROS Consulting & Firmenservices ein breites Spektrum verschiedener Kunden aus Industrie, Handel, Handwerk oder der Gesundheitsbranche. Was von Eningen aus gesteuert wird, hat sich über die Jahre zu einem international operierenden Unternehmen entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Eningen ist in den USA, Afrika und Asien aktiv und mit weiteren Büros in Tübingen, Reutlingen und Stuttgart vertreten. Nach seinen nun 15 Jahren hat sich APROS längst als stabiler Faktor am Markt etabliert."Idee & Umsetzung" lautet der Firmenslogan. APROS hat ihn sich auf die Fahnen geschrieben - und das leben Geschäftsführer Volker Feyerabend und seine Mitarbeiter auch. Den Kunden werden nicht nur Konzepte verkauft, sondern die Projekte werden auch in ihrer Umsetzung beim Kunden bis zum erfolgreichen Ende begleitet. Der Kundenkreis zieht sich von Einzelfirmen oder Freiberuflern bis hin zu großen Namen, bekannten Konzernen und Mittelständlern aus Elektronik, Handwerk, Gesundheit, Industrie. Mit einem breit gefächerten Leistungsspektrum betreut APROS zahlreiche Firmen im In- und Ausland.Durch die intensive und nahe Zusammenarbeit entstanden zahlreiche Stammkundenbeziehungen. Noch heute werden Kunden aus der Anfangszeit des Unternehmens betreut. Bis zu 15-jährige Kundenbeziehungen gehören nicht zu dem, was man heute als selbstverständlich bezeichnen kann.APROS arbeitet heute mit festangestellten und langjährigen Vertragspartnern zusammen. 30 der Spezialisten aus dem Team sitzen in Deutschland, weltweit sind es insgesamt ca. 50. So war es in den vergangenen Jahren möglich, stetig zu wachsen. In diesem Jahr wurde beispielsweise eine zusätzliche Teamassistenz und für den Medienbereich eine Diplom-Kommunikationsdesignerin eingestellt.Aber wie kommt man auf die Idee, sich der Beratung und dem Firmenservice (von Werbung über Vertrieb bis Verwaltung) zu verschreiben? Geschäftsführer Volker Feyerabend hat vor der Gründung seines Unternehmens langjährige Erfahrungen mit Outsourcing-Konzepten in der Industrie gesammelt. Bei HP war er beispielsweise in führenden Positionen tätig. Der Erfolg seiner Arbeit im Top-Management großer Unternehmen hätte den Schritt zur Gründung eines eigenen Unternehmens nicht zwingend notwendig gemacht. Aber Feyerabend ist sich noch heute sicher, dass es der richtige Schritt war. "Ich konnte in meiner Tätigkeit selbst viele Erfahrungen mit externen Beratern und Dienstleistern sammeln. Aus dieser Erfahrung und Beobachtung ist die Meinung entstanden: Das geht auch besser!"Für das Team gibt es keine vorgefertigten Lösungen aus dem Baukasten, die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden geben die Richtung vor, um gemeinsam nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. So ist APROS gewachsen und hat sich in der Region verwurzelt. So gehört soziales und regionales Engagement fest in die Firmenphilosophie. Es wird aber nicht nur mit Spenden unterstützt, sondern das Team ist auch Teil sehr erfolgreicher Konzepte.Die Unternehmerrunde Reutlingen ist eines der erfolgreichen Beispiele. Auch wurden die Bemühungen Eningens zur Zertifizierung als Gesunde Gemeinde tatkräftig unterstützt - und man ist immer noch dabei. Volker Feyerabend ist stellvertretender Leiter des Arbeitskreises Gesunde Gemeinde. Außerdem ist er Beirat in verschiedenen Unternehmen und auch Beirat für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im Gesundheitsforum. Aber auch andere lohnenswerte Projekte liegen im Fokus des sozialen Engagements. Das Projekt Rückenwind der Uni-Kinderklinik Tübingen, der Förderverein für krebskranke Kinder, die Stiftung Zenit für Inklusionsprojekte und einige mehr werden vom APROS-Team aus Überzeugung unterstützt.Und da auch das zum Grundsatz des Unternehmens gehört, dass Erfolge und erreichte Ziele Wertschätzung erfahren sollen – in der heutigen Zeit kommt das oft unbemerkt zu kurz – wurde nun das 15-jährige Jubiläum gefeiert. Jetzt geht es aufmerksam und gespannt weiter in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft. Die 15 jährige Erfahrung und der Markt lehrt mit seinen ständigen Veränderungen und Entwicklungen, dass er mit wachen Augen und der Bereitschaft, ständig zu lernen beobachtet werden muss.Nur so können den Kunden auch in den kommenden Jahren aktuelle Trends, wie z.B. die Entwicklungen bei den immer zahlreicher werdenden Social Media-Plattformen und PR Möglichkeiten, nahe gebracht und effektiv nutzbar gemacht werden. Aber wach zu sein und zu bleiben gehört ebenfalls zur Philosophie von Volker Feyerabend und seinem Team.Weitere Informationen: www.APROS-Consulting.com Agentur:



Bildinformation: APROS entwickelt sich und andere- seit 15 Jahren aktiv. Volker Feyerabend (re.) und seine Mitarbeiter freuen sich über den Meilenstein.