Fieldbook K122 von Logic Instrument - das Beste aus Laptop und Tablet

<a href="http://logic-instrument.com/de/index.php">Logic Instrument</a>, Hersteller von robusten mobilen Computern, erweitert seine Fieldbook-Reihe um ein neues Modell: Das K122. Es verbindet Leichtigkeit, Robustheit und Funktionalität für verschiedene Einsatzmöglichkeiten in der Industrie.Dank seines 12.2" Formats bietet es ein großes Display, das für Anwender in Branchen wie Automation, Autoindustrie, Konstruktion oder für Mitarbeiter im Außendienst unerlässlich ist.Das Fieldbook K122 vereint die Funktionalitäten eines Laptops mit denen eines Tablets: Ein großer Bildschirm, eine abnehmbare Tastatur, Mobilität und eine Vielzahl von Interfaces - und das alles mit reduziertem Gewicht und einer hohen Flexibilität."Dieses cross-usage Tablet repräsentiert einen weiteren Schritt in der Evolution der Produktbreite von Logic Instrument. Es erlaubt uns, uns mit einem Gerät, dass um 50% leichter ist und dennoch ausreichend robust für den Einsatz in einem rauen industriellen Umfeld, in neuen Märkten zu positionieren," sagt Loïc Poirier, CEO von Logic Instrument.Großer Bildschirm mit einer Full-HD AuflösungDas 12.2" große Display mit einer Auflösung von 1920x1200 Pixeln zeigt alle Details - sogar von komplexen Applikationen, GIS Karten oder großen Kalkulationstabellen. Die IPS Technologie ermöglicht einen weiten Betrachtungswinkel mit hohem Kontrast und eine hervorragende Farbreproduktion. Gleichzeitig ist der Bildschirm durch Corning"s Gorilla® Glas vor Kratzern und Spritzwasser geschützt. Die Eingabe von Daten kann entweder durch Finger - sogar auf einer nassen Oberfläche sowie mit Handschuhen - oder durch die ansteckbare Tastatur erfolgen.Langlebige BatterieDas Fieldbook K122 wird von einer 13.000mAh Batterie betrieben, die das Gerät für mehr als einen durchschnittlichen Arbeitstag am Laufen hält. Wenn nötig, kann der Benutzer die Batterie einfach und ohne Werkzeuge ersetzen.AusgewogenDer Intel x5-Z8300 Quad-Core Prozessor sorgt dafür, dass das Fieldbook K122 leistungsfähig bei niedrigem Energieverbrauch ist. Schon die Standardversion hat 4GB RAM und 128GB Speicherplatz, der durch eine micro SD Karte erweitert werden kann. Ein integriertes WWAN Modul bietet mobiles Breitband bis zu LTE Geschwindigkeit. Ebenfalls integriert sind Dualband WIFI und ein uBlox GPS Modul. Zwei USB Typ A, ein Typ C, HDMI, Gigabit-LAN und bis zu zwei serielle Schnittstellen sind für verkabelte Verbindungen verfügbar.Ein Fieldbook, das zu seinen Prinzipien stehtDas Fieldbook K122 reiht sich nahtlos in die Philosophie von Logic Instrument ein, die seit Jahren für Erfolg im Unternehmen sorgtt: Robustheit, Performance und Vielseitigkeit zum besten Preis. Aufgrund seines gehärteten Designs trotzt das Gerät Staub, Wasser (IP65), Spritzwasser sowie Extremtemperaturen. Diese Robustheit macht das Fieldbook K122 zum idealen Begleiter - sogar in härtesten Umgebungen.Das Fieldbook K122 ist ab Februar 2017 zu einem UVP von 1598EUR erhältlich.



Bildinformation: Fieldbook K122 von Logic Instrument - das Beste aus Laptop und Tablet