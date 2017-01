Frühjahrsputz – Zeit für kreatives Umgestalten

(fair-NEWS)

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Januar 2017 – Jetzt wird aufgeräumt. Im neuen Jahr steht der Frühjahrsputz ganz oben auf der To-do-Liste. Für alle, die zu Hause Veränderung und Ordnung schaffen möchten, kommen neue individuelle Wohnideen – vor allem in puncto Stauraum – gerade recht. massivum bietet eine große Auswahl an Ordnungshelfern, die sich sehen lassen können. Ein Schrank, den man zuklappen und wegrollen kann, eine Truhe mit Schubladen als Couchtisch und ein Regal, bei dem jedes Fach eine andere Größe hat: Regalschrank Yunan sowie Couchtisch-Truhe Merlin und Bücherregal Cube sind Beispiele für viele individuelle Allroundtalente aus dem massivum Sortiment. Sie schaffen Platz für diverse Dokumente, die Büchersammlung oder Wohnaccessoires und unterstützen gleichzeitig eine aufgeräumte gemütliche Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. Störende Kisten- und Kartonstapel erübrigen sich mit den hochwertigen und clever designten Aufbewahrungsmöbeln.Ein Schrank für alle Fälle – YunanEr bietet sicheren Unterschlupf für zahlreiche Ordner, Unterlagen und Schreibutensilien. Er gibt Raum zum Arbeiten, Lesen oder Werkeln. Und wenn man all das mal nicht sehen möchte, lässt er sich schnell und einfach zuklappen – das ist Yunan, der massive Mangoholz-Regalschrank im rustikalen Landhausstil mit 14 Fächern und komfortabler Sekretär-Funktion. Dank der angebrachten Rollen lässt sich das kompakte Platzwunder mit den Maßen B 85 x H 170 x T 64 cm zudem flexibel im Raum verschieben.Ein Couchtisch mit großer Einsatzbereitschaft – MerlinWenn spontan Besuch vor der Tür steht, gibt die Couchtisch-Truhe Merlin aus massivem Palisanderholz kleinen Utensilien in 12 Schubladen Obhut, während die großzügige Tischfläche ausreichend Stellfläche für Gläser und Snacks bietet. Sind es ein paar Gäste mehr? Zusätzlich als Truhe von oben zu öffnen, zaubert Merlin auch schnell Decken und sperrige Kissen weg – mehr Platz für alle auf der Couch. Einen ansprechenden Kontrast zur honiggelben Holzoberfläche geben die Metallgriffe. Die Couchtisch-Truhe Merlin gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen.Einfach mal anders aufteilen – CubeNeben Schränken, Sekretären, Couchtischen sowie Truhen und Hockern mit Stauraumfunktion bietet massivum eine große Auswahl an Regalen von hell und puristisch bis dunkel und kolonial. Das offene Bücherregal Cube aus Palisander beispielsweise verfügt über verschieden große Fächer in asymmetrischer Anordnung. Diese setzen Bücher und Accessoires dekorativ in Szene. Das schicke Regal mit den Maßen B 120 x H 198 x T 35 cm macht sowohl direkt an der Wand als auch als Raumteiler eine gute Figur. Lieber nicht ganz so groß? Die Serie Cube bietet auch kleinere praktische Aufbewahrungsmöbel, teilweise mit ausziehbaren Elementen, in Stufenform oder eben einfach als Würfel – es gibt geeignete Größen für jede Wohnfläche.Die hier vorgestellten Modelle sind im Onlineshop von massivum erhältlich. Hier ist auch zu sehen, in welchen Möbelhäusern einzelne Möbelstücke ausgestellt sind. Unter folgenden Links können weiterführende Informationen abgerufen werden:Regalschrank Yunan: https://www.massivum.de/regalschrank-yunan-10021130.htmlCouchtisch-Truhe Merlin: https://www.massivum.de/couchtisch-truhe-merlin-10001102.htmlBücherregal Cube: https://www.massivum.de/raumteiler/buecherregal-cube-aus-palisander-10001488.html



Bildinformation: Frühjahrsputz – Zeit für kreatives Umgestalten