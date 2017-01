(fair-NEWS)

Das neue Monitoring System 50 des Herstellers Didactum wurde speziell für die Klimaüberwachung von kleinen EDV- und Serverräumen entwickelt. Mit diesem voll SNMP kompatiblen Mess- und Überwachungssystem können auch einzelne Serverschränke überwacht werden. Sollte das Rack Monitoring System von Didactum kritische Temperaturwerte erkennen, so werden die Admins und IT-Verantwortlichen kompromisslos per E-Mail, SMS (via 3rd Party Gateway) oder auch per SNMP und Sylog informiert.Auch eine Sirene mit integrierter Blitzlichtfunktion kann bei einsetzenden Gefahren innerhalb des EDV- und Serverraums geschaltet werden. Sämtliche Messdaten und Zustandsänderungen (neudeutsch „Events") werden vom Monitoring System 50 auf Wunsch auch an SNMP kompatible Gebäude- und Netzwerk- Managementlösungen (u.a. Nagios, Icinga, check_MK, PRTG oder Zabbix) übertragen.Jeder intelligente Sensor des Herstellers Didactum ist mit einer OID ausgestattet und kann per SNMPget Funktion via TCP/IP Netzwerk oder Internet abgefragt (neudeutsch „gepollt") werden. Mit Unterstützung der I/O Anschlüsse des vernetzten IT-Überwachungssystems können auch wichtige Systeme wie Klimaanlage oder USV Anlage in die 24x7 Überwachung eingebunden werden.Weitere Informationen rund um das wichtige Thema Klimaüberwachung im EDV- und Serverraum erhalten Sie unter www.didactum-security.com



Bildinformation: Klimaüberwachung mittels Didactum Monitoring System 50