Erinnerung zum Anfassen

(fair-NEWS)

Unglaubliche Mengen an Speicherplatz werden für die Sicherung von Fotos genutzt. Aber die Technik entwickelt sich rasant. Speichermedien wie Festplatten, CDs und Sticks werden beschädigt oder gehen ganz verloren. Wird es die gewählte Cloud, das verwendete Dateiformat auch noch in 20 Jahren geben? Fragen über Fragen - daher ist die Sicherung der geliebten Bilder ein großes Thema für Fotoliebhaber.Back to the Roots - Fotobücher und Abzüge sichern die liebsten FotografienDer beste Weg, geliebte Bilder, Fotos und Schnappschüsse zu sichern, ist mit Bestimmtheit ein zweispuriger: digital und analog. An erster Stelle steht für viele die digitale Speicherung, um der meist sehr großen Datenmengen Herr zu werden.Der zweite Weg führt zurück zu den Wurzeln: gedruckte Poster, Fotoalben und entwickelte Fotoabzüge bleiben lange erhalten, wenn diese mit hoher Qualität und auf echtem Fotopapier produziert werden. Ebenso sollten Fotoprodukte nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, denn diese kann die Haltbarkeit stark beeinträchtigen. Gut verwahrt, kann der technische Fortschritt kommen und die liebsten Erinnerungen stehen zusätzlich im Regal - immer griffbereit für die ganze Familie, Freunde und Verwandte.Happy Days bei fotoCharly - holen Sie Ihre schönsten Fotos von der FestplatteFreunde entwickelter Fotoaufnahmen können Aktionsangebote, wie die Happy Days von fotoCharly nutzen. Rabattaktionen ermöglichen es, die besten Aufnahmen kostengünstig auf echtem Fotopapier drucken zu lassen und damit gleichzeitig auch für viele Jahre zu sichern. Bis 27. Jänner 2017 gibt es bei fotoCharly auf alle Fotos, Poster, Premium-Fotobücher und Fotokalender 20 % Rabatt. So bereiten Fotos auch nach vielen Jahren immer wieder Freude. Informationen zur Aktion gibt es unter: <a href="www.fotocharly.at/happy-days"> www.fotocharly.at/happy-days</a>



Bildinformation: Happy Days bei fotoCharly