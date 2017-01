Bundesverband IT-Sicherheit e.V. begrüßt ProSiebenSat.1 als neues Mitglied

(fair-NEWS)

Die ProSiebenSat.1 Media SE ist dem Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) beigetreten. Das Medienunternehmen unterstreicht damit die Bedeutung von IT-Sicherheit, Informations- und Datenschutz für die Kernbereiche seiner Geschäftstätigkeit.Martin Neubauer, Head of Information Security bei ProSiebenSat.1: "Informationen sind für uns wertvolles Betriebskapital und müssen entsprechend geschützt werden. Die Sicherheit von Geschäftsprozessen, IT, Infrastrukturen und kritischen Informationen bildet einen wichtigen Faktor für unsere Wettbewerbsfähigkeit. TeleTrusT bietet uns schnellen Zugang zu aktuellen Informationen der IT-Sicherheit und ermöglicht den Austausch mit den anderen Mitgliedsunternehmen."Der Verband begrüßt die Entscheidung als Beitrag mit Signalwirkung für die Vernetzung von Technologieanbietern und Großanwendern.Die ProSiebenSat.1 Group ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa mit einer starken Präsenz im TV- und Digitalmarkt. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft der Gruppe. Der Konzern vernetzt sein reichweitenstarkes TV-Geschäft im deutschsprachigen Raum mit seiner Digitalsparte. Das Unternehmen ist zudem im Internet Bewegtbild-Vermarkter und erreicht über 30 Millionen digitale Nutzer. Darüber hinaus hat ProSiebenSat.1 ein E-Commerce-Portfolio aufgebaut. Über sein internationales Produktions- und Vertriebsnetzwerk Red Arrow Entertainment Group ist das Unternehmen mit 19 Gesellschaften in acht Ländern vertreten. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in München/Unterföhring und ist seit März 2016 im Leitindex DAX notiert.



Bildinformation: TeleTrusT - Bundesverband IT-Sicherheit e.V.