Möhrendorf, 19. Januar 2017 – Software-Entwicklung ist ein fehlerträchtiges, kostspieliges und kompliziertes Geschäft. Software zu testen kann in vielen Fällen sogar noch schwerer fallen. Liegt die Lösung in noch ausgefeilteren Methoden, noch strengeren Normen, noch sichereren Prozessen oder noch mächtigeren Werkzeugen? Auf der „Trends in Testing 2017“ zeigen die QS-Experten von imbus, wie es auch einfacher geht.Die Veranstaltungsreihe vermittelt methodisches Vorgehen und Best Practices, mit denen sich die Produktivität im Test vervielfachen lässt. Im bewährten Mix aus hohem fachlichen Anspruch und pointierten Showelementen erfahren die Teilnehmer aus erster Hand die entscheidenden Stellschrauben: Es gilt, zu jeder User-Story die passenden und nötigen Testfälle zu finden. Die Toolkette muss auch agil arbeitende Organisationen flexibel unterstützen.Eine Testautomatisierung, die aus Bausteinen schnell zusammengesetzt werden kann, macht das Arbeiten effizient. Test-Ressourcen-Probleme lassen sich mit den imbus Managed Services flexibel lösen.Zwischen den Vorträgen und im anschließenden Get-Together stehen die imbus-Experten und -Referenten für individuelle Fragen gerne zur Verfügung. Hier haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, ihre individuellen Anforderungen zu diskutieren.Die Roadshow ist im März und April quer durch Deutschland unterwegs. Los geht es am 20. März in Hamburg. Als weitere Stationen folgen Berlin, Hannover, Köln, Hofheim am Taunus, Nürnberg, München und Stuttgart.Sämtliche Vortragsfolien können im Anschluss von den Teilnehmern auf www.imbus.de heruntergeladen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular gibt es unter www.trends-in-testing.de



Bildinformation: Einfach testen!