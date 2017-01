"Gemeinsame Wohnung - sparen bei der Kfz-Versicherung?" - Verbraucherfrage der Woche der ERGO Versicherung

(fair-NEWS)

Tim K. aus Traunstein:Meine Freundin und ich ziehen zusammen. Bei einigen Versicherungen wie der Privathaftpflichtversicherung können wir dadurch sparen. Ist das auch bei der Kfz-Versicherung möglich? Was müssen wir beachten, wenn jeder von uns beiden ein eigenes Auto hat?Frank Mauelshagen, Kfz-Experte von ERGO:Wenn ein Paar in eine gemeinsame Wohnung zieht, kann es auch bei der Kfz-Versicherung Geld sparen. Sind die Fahrzeuge beim gleichen Unternehmen versichert, sollten die Partner in jedem Fall nach Tarifvergünstigungen fragen. Nutzen beide die Fahrzeuge gemeinsam, muss jeweils der eine den anderen in den Versicherungsvertrag einschließen lassen. Dabei ist es ratsam, eines der Fahrzeuge als Zweitwagen zu versichern. Das Zweitfahrzeug profitiert dann meist auch von einer Einstufung in eine höhere Schadenfreiheitsklasse - die Versicherung wird dadurch günstiger. Wichtig zu wissen: Anbieterübergreifende Tarife für Partner gibt es nicht. Sind die Fahrzeuge bei unterschiedlichen Unternehmen versichert, ist es aber dennoch möglich, bei den jeweiligen Versicherungen zu sparen: Beispielsweise dann, wenn beide aufgrund des Umzugs weniger Kilometer im Jahr fahren oder das Auto jetzt über Nacht in der Garage steht.Anzahl der Anschläge (inkl. Leerzeichen): 913Die Verbraucherfrage der Woche der ERGO Versicherung und viele weitere Verbrauchertexte stehen für Sie unter www.ergo.com/verbraucher bereit. Sie finden dort aktuelle Beiträge zur freien Nutzung.Folgen Sie ERGO auf Facebook und besuchen Sie das Blog "ERGO ganz nah".Bitte geben Sie bei Verwendung des bereitgestellten Bildmaterials die "ERGO Group" als Quelle an.Bei Veröffentlichung freuen wir uns über Ihr kurzes Signal oder einen Beleg - vielen Dank!