Der hübscheste Typ bei Naruto ist Nagato

(fair-NEWS) Kakashi hat einst gesagt: „In der Welt der Ninjas, sind Leute, die sich nicht an die Regeln halten nichts wert. Doch Leute, die nicht einmal die eigenen Kameraden zu schätzen wissen, sind noch weniger wert als nichts!“. Genau das ist es, was mit den „Bindungen“ aus dem Anime gemeint ist. Ich spiele das MMO-Spiel Naruto Online, wo diese Bindungen ebenfalls existieren. Wenn man Ninjas gemeinsam aufstellt, die untereinander Bindungen besitzen, erzeugen sie im Kampf spezielle Effekte. Wir leben in einer Zeit, in der das Äußere am meisten zählt. Solange man gut aussieht, wird man immer Verehrer um sich haben. Das ist bei Naruto nicht anders. Für mich sind die zehn bestaussehenden Männer bei Naruto die folgenden:



10. Itachi Uchiha



Er hatte zwar schon früh deutlich sichtbare Falten, ist aber trotzdem ein hübscher Kerl. Wenn man die Falten mit wegretuschiert, sieht er gleich noch besser aus.



9. Deidara



Deidara ist schon recht hübsch, wobei viele ja eher seinen Charakter mögen. Er verzaubert Massen, wenn er über seine Auffassung von der Kunst spricht.



8. Yahiko



Zwar sieht Yahiko als Tendo mit all den schwarzen Chakra-Konduktoren etwas seltsam aus, doch als er noch richtig am Leben war, war er recht nett anzusehen.



7. Naruto



Als Hauptfigur sieht Naruto natürlich echt gut aus. Selbst die Striche in seinem Gesicht, die etwas von einem Bart haben, wirken anziehend.



6. Madara Uchiha



Der erste Mann mit einem derart kühlen Charakter bei Naruto ist wohl Madara. Er sieht auf ähnliche Weise gut aus wie Sasuke.



5. Neji



Ohne das Siegel auf seiner Stirn wäre Neji äußerst gutaussehend. Meine Vermutung ist, dass das Juin, das die Familie trennt, nicht nur dazu da ist, das Geheimnis des Byakugans zu hüten, sondern auch um zu verhindern, dass es in der Nebenfamilie Leute gibt, die besser aussehen als in der Hauptfamilie!