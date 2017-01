Neujahrsvorsatz Sparen – Quantum Leben empfiehlt Alternativen für die private Altersvorsorge

(fair-NEWS)

Weniger Geld ausgeben – das haben sich zum Jahreswechsel wieder viele Menschen vorgenommen. Tatsächlich sparen die Deutschen nach wie vor große Summen an. Doch vielen fehlt die richtige Anlagestrategie. Quantum Leben bietet gewinnbringende Alternativen zu Sparkonto und Tagesgeld.Einer repräsentativen GfK-Studie zufolge haben es sich die Deutschen für 2017 vorgenommen, mehr Geld für die Altersvorsorge zurückzulegen. 66 Prozent der Befragten gaben an, ihre finanzielle Situation im neuen Jahr aktiv verbessern zu wollen. Regelmäßiges Sparen steht dabei an erster Stelle, gefolgt vom Vorsatz, Angebote und Tarife (z. B. für Strom oder Versicherungen) stärker zu vergleichen. Jeder Fünfte möchte 2017 mehr auf Provisionen und andere Gebühren achten.Das Thema Zinsen landete bei der Befragung abgeschlagen auf dem fünften Platz. Das zeigt, dass die Motivation, Geld gewinnbringend anzulegen, in Deutschland erstaunlich gering ist. Quer durch alle Altersgruppen und Einkommensklassen wird Sparen noch immer mit Girokonto, Fest- oder Tagesgeld gleichgesetzt. Die Quantum Leben AG mit Sitz im Liechtenstein möchte ihren Kunden zeigen, dass der Finanzmarkt auch in Zeiten niedriger Zinsen attraktivere Anlagemodelle bereithält.Mit Quantum Leben den Ruhestand absichernNach wie vor gehen den Bundesbürgern Sicherheit und Verfügbarkeit über attraktive Renditen. Was viele dabei außer Acht lassen ist, dass das Guthaben, das sie auf einem Sparkonto parken, nicht mehr für sie arbeitet. Selbst wenn es noch Zinsen gibt, sind diese so gering, dass sie von Kontoführungsgebühren und der Inflation mehr als ausgeglichen werden. Für Vermögensaufbau und Altersvorsorge empfiehlt sich diese Form des Sparens daher derzeit nicht. Die Quantum Leben AG rät Sparern aus diesem Grund, auf fondsgebundene Renten- und Lebensversicherungslösungen zu setzen. Diese werfen auch in der Niedrigzinsphase attraktive Renditen ab und eignen sich daher gut zur Aufstockung der staatlichen Rente.In Zusammenarbeit mit exklusiven Vertriebspartnern bietet Quantum Leben eine umfassende Beratung zu verschiedenen Anlagemodellen. Auf Basis der persönlichen Lebenssituation, der Sparziele und der individuellen Risikobereitschaft wird dann ein Fondsportfolio zusammengestellt, das zu den Bedürfnissen des Einzelnen passt.Finanzwissen hilft, richtige Entscheidungen zu treffenLaut der GfK-Studie haben sich nur 8,3 Prozent der Befragten vorgenommen, sich 2017 mehr Finanzwissen anzueignen, um so informierte Entscheidungen treffen zu können. Quantum Leben hätte sich hier eine deutlich höhere Zahl gewünscht. Sie möchten Sparern gerne die Scheu vor den komplexen Finanzmärkten nehmen. Denn wer private Altersvorsorge betreiben möchte, muss sich in der aktuellen Situation von zinsgebundenen Anlageformen lösen. Sonst drohen bei Renteneintritt erhebliche Einbußen beim Lebensstandard. Die Experten der Quantum Leben möchten gerne dazu beitragen, dass mehr Menschen die Vorteile alternativer Anlagestrategien erkennen und für ihren Vermögenaufbau nutzen. Daher sind eine Analyse des individuellen Bedarfs sowie eine intensive Beratung vor dem Abschluss und darüber hinaus selbstverständlich.Aktuelle Meldungen sind zu finden unter: www.quantumleben.org



Bildinformation: Logo Quantum Leben AG