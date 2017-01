Concept International verpflichtet Michael Hoppe für das Digital Signage-Geschäft

(fair-NEWS)

Concept International, spezialisierter IT-Distributor und Assemblierer von Hardware für Industrie, Service und Handel, arbeitet im Bereich Digital Signage ab sofort mit Michael Hoppe zusammen. Das Unternehmen reagiert damit auf das anhaltend starke Wachstum dieses Geschäftsbereichs.Michael Hoppe bringt über 30 Jahre an Marketing- und Vertriebserfahrungen in der IT-Branche mit, die er in verantwortungsvollen Positionen sowohl im In- als auch Ausland erworben hat. Seit über 15 Jahren realisiert er für diverse namhafte Kunden wie zum Beispiel Ingram Micro, Projekte im Digital Signage-Bereich. Die Expertise von Michael Hoppe liegt in den Bereichen Innovationsstrategie, Zukunftsmärkte sowie Vertriebs- und Marketingstrukturgestaltung.Für Concept International wird Michael Hoppe seine Kontakte, Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen, um den stark wachsenden Digital Signage-Geschäftsbereich konzeptionell weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wird er sich um die Geschäftsentwicklung von Modinice kümmern, dem ebenfalls im Lieferportfolio von Concept befindlichen Design-PC-Hersteller, dessen Gründer und Geschäftsführer Mike Finckh ist."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael Hoppe einen kompetenten Partner mit vielseitiger Erfahrung und Zukunftsorientierung für uns gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass er nicht nur unsere Digital Signage-Produktsparte erfolgreich weiterentwickeln wird, sondern auch spannende Impulse für die Zukunft von Modinice einbringen wird," äußert sich Mike Finckh, Geschäftsführer von Concept International."Ich sehe meiner Tätigkeit für Concept mit großer Begeisterung entgegen und freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem innovativen Umfeld. Ich schätze die Professionalität, das Qualitätsbewusstsein und das moderne Umfeld von Concept als spezialisierten Distributor," so Michael Hoppe. "Hier kann ich meinen Fokus auf Lösungen gemeinsam mit Partnern realisieren".



Bildinformation: Michael Hoppe verstärkt ab sofort den Digital Signage-Bereich bei Concept International (Bildquelle: Concept International)