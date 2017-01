Jetzt im Buchhandel: Artgerechte Bodenhaltung - Personal Branding für Coaches, Trainer & Berater

(fair-NEWS)

Der Titel ist auf den ersten Blick verwirrend, denn artgerechte Bodenhaltung ist eher als Merkmal der Tierzucht nach artspezifischen Bedürfnissen bekannt, statt im Dunstkreis der Marketingstrategie Personal Branding. Für Benjamin Schulz, Personal Branding-Experte und Geschäftsführer der Agentur werdewelt, stecken in diesem Begriffspaar jedoch drei elementare Weisheiten und Schwerpunkte: "artgerecht, Boden und Haltung - das beschreibt für mich das Rezept einer erfolgreichen Positionierung".Zu diesem Thema hat er nun ein Buch veröffentlicht, das sich ganz gezielt an Coaches, Trainer und Berater richtet, die sich mit Personal Branding im Markt positionieren wollen. Denn dieser wird von Jahr zu Jahr voller und gefühlt undurchsichtiger. Allein die Google Suche nach der Kombination Trainer und Führung ergibt 2.180.000 Treffer. Das macht deutlich: Es gibt eine für den Kunden unüberschaubare Menge an Experten. Zusätzlich problematisch ist: Die meisten vermarkten sich über ihr Produkt. Um beim Beispiel zu bleiben, bieten sie als Hilfe ein Führungskräftetraining an - schön und gut, aber wenn ihre zahlreichen und immer mehr werdenden Kollegen auch Führungstrainings anbieten, verliert der Kunde den Überblick."Weil Menschen von Menschen kaufen, setzt Personal Branding auch genau dort an", weiß Benjamin Schulz. Denn wenn Menschen auf Menschen treffen, zum Beispiel zum ersten Mal auf einen neuen Zahnarzt, dann gleichen sie ab, ob sie "mit dem Können". Passt dieses Matching, sind sie auch bereit, Unangenehmes auf sich zu nehmen, beispielsweise eine weitere Anfahrt, höhere Kosten oder längere Wartezeit. Dieses Prinzip ist die Grundlage von Personal Branding, denn Persönlichkeit von und das Vertrauen in einen Menschen sind sein stärkstes Unterscheidungsmerkmal."Coaches, Trainer und Berater müssen sich also über ihre Persönlichkeit klar werden und diese vermarkten, statt ihrer Produkte", so Schulz. Wie genau das funktioniert, kann in seinem Buch "Artgerechte Bodenhaltung" nachgelesen werden.Nähere Informationen zu Benjamin Schulz unter <a href="www.benjaminschulz.info/">www.benjaminschulz.info</a>Nähere Informationen zur werdewelt unter <a href="https://www.werdewelt.info">www.werdewelt.info</a>Nähere Informationen zum Buch "Artgerechte Bodenhaltung" unter <a href="https://www.amazon.de/ARTGERECHTE-BODENHALTUNG-Personal-Branding-Coaches/dp/3981830024/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484753723&sr=8-1&keywords=artgerechte+bodenhaltung">www.amazon.de</a>



Bildinformation: Jetzt im Buchhandel: Artgerechte Bodenhaltung – Personal Branding für Coaches, Trainer & Berater