Zweifach zertifiziert: Fachübersetzungen, beglaubigte Übersetzungen und Dolmetscherdienste für Tübingen, Reutlingen und bundesweit

(fair-NEWS)

Wann immer man eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, erwartet man nicht nur, dass die Leistung erbracht wird, sondern auch, dass sie in bester Qualität erbracht wird. Mit diesem Anspruch kaufen auch die Kunden von Übersetzungs- und Dolmetscherdienstleistern ein. Aber kann man überhaupt wissen, ob ein Übersetzungsbüro die Qualitätsmaßstäbe anlegt, die man sich wünscht? Die gute Antwort lautet: Ja, das lässt sich leicht erkennen. Im Folgenden erfahren Sie, worauf es zu achten gilt.Büros für Fachübersetzungen und Dolmetscherdienste können sich nach zwei bestimmten Normen zertifizieren lassen. Um eine solche Zertifizierung zu erhalten, muss das jeweilige Übersetzungsunternehmen während eines längeren Zeitraums nachweisen, dass es genau nach den Anforderungen arbeitet, für die die jeweilige Norm steht. Die erste Norm, nach der man schauen sollte, wenn man Übersetzungen oder Dolmetscherdienste beauftragen will, nennt sichDIN EN ISO 17100:2016. Nur wenige Unternehmen für Fachübersetzungen sind nach dieser Norm zertifiziert, die überhaupt erst seit dem vergangenen Jahr existiert. Diese Unternehmen haben damit bewiesen, dass sie nach strengen Qualitätsmaßstäben arbeiten, die speziell für die Übersetzungsbranche entwickelt wurden. Dabei wird die Qualität jedes einzelnen Aspekts von Übersetzungsprozessen festgelegt und garantiert. Einfach gesagt: Es wird nicht nur geprüft, ob die Qualitätsansprüche normaler Büroarbeit eingehalten werden, sondern ob zudem genau die Punkte bei jedem Auftrag garantiert sind, die für Fachübersetzungen und Dolmetscherdienste und deren höchste Qualität maßgebend sind. GTBS, German Translation Business Service, aus Tübingen ist eines der wenigen Unternehmen, das über diese Zertifizierung verfügt.Auch über die zweite mögliche Zertifizierung verfügt GTBS, nämlich die mit dem Namen: DIN EN ISO 9001. Dabei handelt es sich um einen Standard für Unternehmen unterschiedlichster Branchen, der weltweit anerkannt ist. Von den allgemeinen Arbeitsabläufen über Zuständigkeiten bis zu weiteren Strukturen wird hier Grundsätzliches garantiert, das eine hochwertige Arbeit ausmacht.Will jemand ein privates Dokument übersetzen lassen, so können auch kleinste Übersetzungsfehler genauso gravierende Folgen haben wie bei offiziellen Dokumenten international tätiger Firmen. In jedem Fall muss man sich auf die Qualität der Übersetzung oder der Dolmetscherleistung zu einhundert Prozent verlassen können. GTBS zum Beispiel arbeitet grundsätzlich nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das bedeutet, dass jede Übersetzung durch einen zweiten, ausgebildeten Fachübersetzer geprüft wird. Alle Übersetzer sind Muttersprachler, verfügen über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und leben vorwiegend im Land ihrer Muttersprache. Warum das wichtig ist? Weil nur der, der in einer Sprache lebt, sie in jedem Moment des Alltags erleben kann und so jede ihrer Veränderungen mitbekommt. Dies garantiert unter anderem sehr gute und authentische Übersetzungen. Auch die wichtigen beglaubigten Übersetzungen bietet nicht jedes Übersetzungsbüro an. Dabei wird beglaubigt, dass die angefertigte Übersetzung garantiert dem Ausgangstext entspricht. Bei internationalen Zeugnissen oder Urkunden kann dies erforderlich sein. Nur Übersetzer, die zuvor vereidigt wurden, können diesen Service zusätzlich anbieten.Unternehmen für Fachübersetzungen und Dolmetscherdienste, die nach den beiden genannten Normen zertifiziert wurden, sind an den entsprechenden Urkunden erkennbar, und wer nicht persönlich vorbeigeht, sollte vor Beauftragung einfach kurz fragen, ob die entsprechenden Zertifizierungen vorliegen. Dann kann man sich entspannt zurücklehnen und auf eine einwandfreie Übersetzung freuen.