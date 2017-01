Love is in the air: Verwöhnarrangements zum Valentinstag in den Hotels und Resorts von Amari

(fair-NEWS)

Bangkok/Frankfurt am Main, 18. Januar 2017: Februar, der Monat der Romantik, steht vor der Tür. Ob frisch verliebt oder immer noch verliebt wie am ersten Tag: Amari bietet Paaren mit speziellen Arrangements die Möglichkeit, romantische Stunden zu zweit in einem der Hotels oder Resorts in Thailand oder auf den Malediven zu genießen.Kurz vor Amors Besuch ist es noch nicht zu spät, um mit der Planung einer romantischen Alltagsflucht zu beginnen. Thailand verzaubert Verliebte mit kilometerlangen Sandstränden, türkisblauem Meer, verträumten Buchten und entspannter Lebensart. Im Amari Hua Hin, Amari Vogue Krabi, Amari Koh Samui und Amari Phuket können Gäste das „Just the two of us“-Arrangement buchen und Momente der Zweisamkeit am glitzernden Ozean genießen. Speziell auf Liebespaare abgestimmt, bietet die Offerte den Verliebten im Amari Phuket beispielsweise ein romantisches Dinner im Rim Talay Restaurant und eine 60-minütige Signature-Massage im Breeze Spa. Die Urlauber werden bereits bei der Ankunft am Flughafen von einem persönlichen Chauffeur empfangen und ins Hotel gebracht. Auf ihrem Zimmer erwartet sie eine kühle Flasche Schaumwein, frische Blumen und leckere Früchte. Außerdem genießen die Gäste einmalig ein köstliches Frühstück auf ihrem Zimmer.Das „Honeytouring“-Package des Amari Vogue Krabi ist ideal für diejenigen, die eine romantische und zugleich erlebnisreiche Auszeit suchen. Während eines Besuchs des hoteleigenen Honigbienen-Projekts und einer persönlichen Tour mit dem Bienenbauer erleben Gäste den Honigernte- und Abfüllprozess hautnah. Der geerntete Honig kommt sogleich bei einer verwöhnenden Spa-Behandlung zum Einsatz. Abgerundet wird das Arrangement von einem romantischen Candle-Light-Dinner am Strand – mit Blick auf den atemberaubenden Sonnenuntergang.Das Amari Havodda Maldives, gelegen im Gaafu Dhaalu Atoll und umgeben von traumhaften Stränden, ist das perfekte Inselparadies. Die „Duo Villa Experience“-Offerte lässt Turteltauben hier gleich zwei der exklusiven Villen des Resorts entdecken. Gäste verbringen die ersten Nächte in einer eleganten Strandvilla mit pulverweichem Sand vor der Tür, bevor sie eine Überwasservilla mit direktem Zugang zum Meer beziehen.Die Arrangements sind auf http://de.amari.com/hotelpackage/ ab 11.700 Thai Baht (rund 300 Euro) pro Nacht buchbar.



Bildinformation: Love is in the air: Verwöhnarrangements zum Valentinstag in den Hotels und Resorts von Amari