Weltneuheit twinbalance: 2-in-1 Bettdecke revolutioniert das Schlafklima

"So richtig nett ist´s nur im Bett" sang schon der große Peter Alexander. Und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, denn durchschnittlich werden 7 bis 8 Stunden, also rund ein Drittel des Tages, dort verbracht. Während auf der Seite der Matratzen in den letzten Jahren eine rasante Weiterentwicklung zu verzeichnen gewesen ist, waren im Bereich der Bettdecke neue Innovationen doch eher selten anzutreffen. Bis jetzt! Denn nun schicken sich die Heimtextilexperten von KBT Bettwaren an, diesen Bereich mit der twinbalance - 2-in-1 Bettdecke zu revolutionieren.++ Die (R)Evolution der Bettdecke ++Erholsamer Schlaf ist die Voraussetzung für einen erfolgreichen Tag. Wesentlich hängt das von einem möglichst natürlichen Schlafklima ab. Früher, als man sich um das Thema gesunder Schlaf noch keine Gedanken machte, gab es das sogenannte Plümo. Eine Bettdecke in rosa oder in blau, die gefüllt war mit Daunen und Federn. Das Problem bei dieser Decke war, dass sie wie ein "Sack" genäht war. Es gab keine Stege, die die Füllung an ihrem Platz hielten. Wenn man morgens aufwachte, lag die Füllung wie ein Klumpen an den Füßen und oben war nur noch Stoff. Eine gleichmäßige Wärme war so nicht erreichbar. Es war daher nötig diese Decke zu verbessern. Die Stegdecke oder auch das Karostepp war erfunden. Die versetzten Stege in der Decke stabilisierten die Füllung, so dass diese nicht sofort verrutschen kann. Aber über die Zeit verrutschte die Füllung doch. So wurde aus dem Stegdecken/Karostepp die Kassettendecke. Die Stege wurden verbunden und zu geschlossene Kammern. Diese Kammern werden einzeln gefüllt und die Füllung verbleibt in den Kammern. Ein Verrutschen der Füllung ist nun ausgeschlossen. Seit den 70er Jahren ist das die letzte Innovation. Jedoch ein Problem blieb. Dort wo der Steg verläuft, ist keine Füllung und damit keine Wärme. Die Wärme entweicht an diesen Stellen. Das Problem kennt jeder aus dem Hausbau, wo eine Wand auf eine Decke stößt entstehen Kältebrücken. KBT Bettwaren hat nun die Lösung für das Problem gefunden und eine Ganzjahres-Daunendecke entwickelt, welche die Vorteile von zwei Decken vereint und die unliebsamen Kältebrücken vermeidet: twinbalance, die 2-in-1 Decke.Durch ihre technischen Raffinessen schafft diese Ganzjahres-Daunendecke ein optimales Schlafklima, welches vom unabhängigen Institut Hohenstein getestet und mit der Bestnote 1.0 ausgezeichnet wurde, und sorgt so für gesunde Nachtruhe. Diese Weiterentwicklung einer normalen Kassettendecke zur twinbalance Bettdecke, die für gleichbleibend warmes Klima sorgt, ist weltweit neu und einzigartig.++ Technische Raffinessen für gesunden Schlaf ++Eine hochwertige Bettdecke zeichnet sich durch leichte Handhabung und geringes Eigengewicht aus. Bei Kassettendecken halten kachelförmig angeordnete Kammern die Füllung an Ort und Stelle, so dass diese nicht verrutschen kann. Bei der Ganzjahres-Daunendecke twinbalance gibt es zusätzlich drei einzigartige Vorteile, die sie zur Weltneuheit machen.Das 2-Kammer-System: Die twinbalance Bettdecke besteht aus einer oberen und einer unteren Kassettendecke, gefertigt aus hochwertigem Baumwollstoff, mit zwei unterschiedlichen Füllgewichten der Daunen und Federn. Das 2-Kammer-System bietet damit die Vorteile zweier Kassettendecken in einer Decke.Die versetzten Innenstege: Durch zusätzlich versetzte Innenstege liegen die Stege der Kassetten der oberen und der unteren Decken nicht parallel übereinander und verhindern damit die Entstehung von Kältebrücken auf der gesamten Fläche. Das garantiert ein gleichmäßiges, angenehmes und warmes Schlafklima.Die Vliesmembran: Eine Membran aus Vlies trennt bei der twinbalance 2-in-1-Decke die obere von der unteren Kassettendecke und trägt zusätzlich durch ihre feuchtigkeitsregulierende Wirkung zu einem gesunden Klima im Raum bei.Dank dieser Innovationen konnte zudem eine Reduktion des Füllgewichts erreicht werden. Herkömmliche Daunendecken haben ein Füllgewicht von ca. 1080 Gramm, eine twinbalance 2-in-1 Decke benötigt nur circa 780 Gramm Füllung bei gleicher Wärmeisolierung. Das Füllmaterial wird optimal genutzt und Ressourcen werden geschont. Durch den speziellen Aufbau der twinbalance ist die 2-in-1-Decke 2-fach warm,2-fach flauschig, 2-fach atmungsaktiv und trotzdem leicht.++ Komm unter meine Decke ++Die twinbalance 2-in-1-Decke erzeugt ein völlig neues Schlafgefühl und wird schon bald ihren Weg in die Schlafzimmer finden. Erhältlich ist die twinbalance 2-in-1-Decke ab April im stationären Fachhandel, im Möbelhandel und Online unter www.KBT.de. Zunächst in den Größen 135 cm x 200 cm, 140 cm x 200 cm und 155 cm x 220 cm zu Preisen ab 199 Euro.



