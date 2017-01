Wintersportparadies mit großartiger Aussicht auf den Mississippi

(fair-NEWS)

Schneebegeisterte Skifahrer und Snowboarder kommen auch im Mittleren Westen der USA voll auf ihre Kosten. Insbesondere das Joe Daviess County im Nordwesten von Illinois, nur rund drei Autostunden von Chicago entfernt und direkt am Mississippi gelegen, lädt Freunde des Wintersports dazu ein, sich auf den attraktiven Pisten auszutoben. Nahe dem bezaubernden Ort Galena, der vom Magazin Forbes schon als "eines der hübschesten Städtchen der USA" bezeichnet wurde, findet sich alles, was das Skifahrerherz höher schlagen lässt.Idealer Startpunkt und familienfreundliche AngeboteDas Chestnut Mountain Resort auf der Kuppe des gleichnamigen Berges ist hier die ideale Anlaufstelle für Wintersportfreunde. Das familienfreundliche Hotel, bequem mit dem Auto zu erreichen, bietet vor, während und nach dem Skifahren ein ideales Umfeld zur Erholung und Entspannung. Drei Restaurants, Whirlpool, Sauna und Spielzimmer stehen den Gästen zur Verfügung - den grandiosen Ausblick auf den Mississippi gibt es kostenlos dazu. Kinder bis 12 Jahren können von Sonntag bis Donnerstag sogar kostenfrei übernachten und Ski fahren.Wintersport für jeden GeschmackDirekt hinter der Hotelanlage eröffnet sich das Skigebiet mit alpinem Charakter und insgesamt 19 Abfahrten. Dabei sind alle Schwierigkeitsstufen vertreten. Fortgeschrittene Fahrer stellen ihr Können auf den Black Diamond-Abfahrten mit bis zu 47 Prozent Gefälle unter Beweis, während sich Anfänger auf den blauen Pisten ausprobieren. Auch eine Ski- und Snowboardschule mit Gruppen- und Einzelunterricht ist vorhanden, so dass alle sicher den Fuß des Berges erreichen können. Mit insgesamt neun verschiedenen Sessel- und Skiliften gelangen die Besucher anschließend wieder auf den Berg.Snowboarder, denen eine einfache Abfahrt nicht genügt, finden im Funpark "Farside" zahlreiche Schanzen und Rails, auf denen spektakuläre Sprünge in luftiger Höhe möglich sind. Mit 25 verschiedenen Elementen ist "Farside" der größte Park seiner Art im Mittleren Westen und wird vom Snowboard-Magazin Transworld seit Jahren regelmäßig zu den Top-Parks der gesamten Region gezählt. Zwei Lifte stehen allein für die mutigen Trickkünstler bereit. Wer es etwas beschaulicher mag, dem bietet das umfangreiche Wegenetz zahlreiche Möglichkeiten für ausgedehnte Langlauftouren oder Wanderungen in schneebedeckter Natur. www.chestnutmtn.com



Bildinformation: Skifahren am Chestnut Mountain in Illinois bietet einen grandiosen Blick auf den Mississippi. (Bildquelle: Chestnut Mountain Resort)