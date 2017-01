Uhren-Kunstwerke aus Augsburg

(fair-NEWS)

Stets neue Akzente in Sa¬chen Stil und Trend set¬zen, das ist es, was die hauseigenen Uhren-Designer der OTTO WEITZMANN AG aus Augsburg als ihr persönliches Ziel auserkoren haben. Dass sie dies bis zur Perfektion beherrschen, bewei¬sen sie uns einmal mehr mit der neuen Skelett-Uhr „Scorpia".Diese zeichnet sich durch ihr au¬ßergewöhnlich formschö¬nes Edelstahl-Gehäuse mit einer verhältnismäßig breiten, in das Gehäuse integrierten und geriffelten Lünette aus. Verwendung fand dabei selbstverständlich aus¬schließlich hochwertigster Edel¬stahl des Typs 316L. Passend dazu wurde dieses Modell mit einer auf¬fallend großen, ebenfalls geriffelten Aufzugs-Krone ausgestattet.Das Ziffernblatt dieses Uhren-Kunstwerkes wurde ganz beson¬ders aufwändig gestaltet: Die un¬terschiedlich großen, arabischen Ziffern wurden ungleichmäßig so ausgeschnitten, dass der Blick des Betrachters auf das teilskelettierte, goldfarbene Automatik-Uhrwerk fallen kann. Zusätzlich zur Auto¬matikfunktion kann das Uhrwerk auch per Handaufzug in Gang gesetzt werden.Damit dieses Meis¬terstück eines Automatikuhrwerks auch von unten her gut sichtbar ist, wurde dieser Zeitmesser mit einem edelstahlumrandeten Glasboden ausgestattet.Die „Scorpia" wird als Limited Edition mit einer Auflage von ma¬ximal lediglich 500 Stück je Aus¬führung präsentiert, sodass dieses Schmuckstück auch bei Sammlern oder Uhrenliebhabern ei¬nen ganz besonderen Stellenwert einnehmen kann.Ebenfalls limitiert auf 500 Exemplare und nach klassischer Uhrmacherkunst hand¬gefertigt, ist auch der WEITZMANN-Chronograph „Race ONE". Er verbindet gekonnt Funk¬tionalität mit Schönheit - und das bei hochwertiger Verarbeitung und individuellen Leder-Armbändern mit farblich passender Naht.Einen Akzent setzt dieser Chro¬nograph mit seinen Stundenindizes in den Farben Rot, Orange, Gelb oder Blau, der sich entsprechend auch auf den Zeigern und einem Teil der drehbaren, ge-riffelten Lünette fortsetzt.Infos unter: www. otto-weitzmann.com



Bildinformation: OTTO WEITZMANN Automatikuhr SCORPIA