Preisverhandlungs-Experte Tim Taxis bringt sein neues Buch "Die perfekte Preisverhandlung" als Audio-Book auf den Markt

Köln, 19.01.2017 - Das neue Buch "Die perfekte Preisverhandlung" des bekannten Preisverhandlungs-Experten Tim Taxis ist nur kurze Zeit nach dessen Herausgabe auch als Audio-Book erhältlich. Wie auch schon das Hörbuch zu Tim Taxis" Bestseller "Heiß auf Kaltakquise" unterscheidet sich das neue Audio-Book von den meisten anderen fachlichen Hörbüchern. Denn wie von Trainingsprofi Tim Taxis zu erwarten, ist auch "Die perfekte Preisverhandlung" äußerst praxisorientiert und zum Selbsttraining geeignet. Inhaltlicher Schwerpunkt ist dabei eine eigens von ihm entwickelte neue Methode zur Preisverhandlung. Mit dieser können Unternehmer, Vertriebsmitarbeiter und alle, die im Job Preise und Honorare verhandeln müssen, Bluffs in Zukunft durchschauen und höhere Preise und Honorare durchsetzen.Tim Taxis zeigt: Der Preis ist gar nicht entscheidend"Preisverhandlungen sind ein professionelles Spiel, bei dem der Kunde im Grunde immer blufft. Das aber haben viele Verhandler bislang nicht verstanden. Sie spielen beim Preis-nach-unten-Spiel des Kunden mit und verschenken so meist bares Geld", sagt Tim Taxis. Im Hörbuch macht er deutlich: Der Preis ist meist gar nicht entscheidend - und Rabatte viel seltener nötig, als alle Anbieter meinen. Nur in einem von vier Szenarien muss Rabatt gegeben werden. Der Preisverhandlungs-Experte stellt diese Szenarien ausführlich im Hörbuch vor und legt damit nicht zuletzt die Weichen für eine grundlegend andere Verhandlungstaktik als die bisher bekannten.Die "Mauertest-Frage" als Schlüsselfrage in PreisverhandlungenWas darüber hinaus mit Sicherheit den größten Einfluss auf künftige Preisverhandlungen haben wird: Der Hörer lernt im Audio-Book die sogenannte "Mauertest-Frage" kennen: eine Methode, mit der jeder Verhandler immer hundertprozentig herausfindet, ob sein Gegenüber nur blufft. Zudem weiht Tim Taxis in die Psychologie der Preisverhandlung ein. Er zeigt, dass Machtverhältnisse in Verhandlungen immer subjektiv sind und welche innere Einstellung zum Erfolg führt. Auch erfährt der Zuhörer, wie er die perfekte Preisverhandlung vorbereitet, wie er eine optimale Gesprächsatmosphäre aufbaut und auch mit schwierigen Verhandlungspartnern erfolgreich kommuniziert.Das Hörbuch "Die Perfekte Preisverhandlung" kann bei Amazon bestellt werden unter http://amzn.to/2iJuuXR



Bildinformation: Das Hörbuch "Die perfekte Preisverhandlung" ist im ABOD Verlag erschienen. ISBN 978-3954715428