Spiel und Sport für mehr Gesundheit und Inklusion

Ob motorische Förderung, Prävention gegen Übergewicht oder Vermittlung sozialer Kompetenzen: Sport ist wichtig für die gesunde Entwicklung unserer Kinder. In der neuen Reihe <a href="www.grin.com/de/e-book/346424/">"Let's Play Together"</a> finden Lehrer und Referendare zahlreiche Spiel- und Sportideen, die nicht nur Spaß machen, sondern ebenso ein inklusives Miteinander fördern. Auch Trainer, Übungsleiter und Mitarbeiter von Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Eltern und Kinder bekommen hier viele neue Impulse für eine bewegungs- und spielfreudige Freizeitgestaltung.Die Autoren Dr. Mathias Bellinghausen und Prof. Dr. Jürgen Buschmann führten bereits 2012-2014 eine umfangreiche Längsschnittstudie durch, deren Ergebnisse sie Anfang 2016 im Buch <a href="www.grin.com/de/e-book/314463/">"Kindergesundheit in Deutschland"</a> im GRIN Verlag publizierten. Darauf aufbauend widmen sie sich nun eingehend der praktischen Gesundheitsförderung von Grundschulkindern und dem Aufbau eines inklusiven Miteinanders durch Bewegung, Spiel und Sport. Denn Sport - egal ob in der Schule, im Verein oder einfach so mit Freunden - fördert nicht nur motorische und kognitive Fähigkeiten, sondern auch die Integration und Inklusion aller Kinder.Übungen und Spiele für Kinder im Grundschulalter<a href="www.grin.com/de/e-book/346424/">"Let"s Play Together"</a> besteht aus zwei Bänden: Band 1 widmet sich zunächst den wissenschaftlichen Ergebnissen und Hintergründen des Konzepts "Bewegung, Spiel und Sport als zentraler Baustein". Im Mittelpunkt stehen die Förderung von Gesundheit und Inklusion, aber auch weitere Kompetenz- und Bildungsbereiche, wie die Trauerbegleitung und Sprachförderung. Auf über 120 Seiten folgen Praxisbeispiele, wie Sport und Spiel Kindern mit und ohne geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung Spaß machen - und sie gleichzeitig zu aufgeschlosseneren Menschen erziehen.Neben Spielen für das Klassenzimmer, den Pausenhof und die Turnhalle stellen die Autoren insbesondere Übungen vor, die gezielt Inklusion und Awareness fördern. Darüber hinaus sind sechs komplette Unterrichtsentwürfe für Doppelstunden im Sportunterricht enthalten.Band 2 widmet sich ausschließlich der Praxis und bietet weitere ausgearbeitete Stundenentwürfe sowie zahlreiche Praxisspiele für die Themenbereiche Ernährung, interkulturelles Lernen, "Draußen sein" und aktive Pausen.Über die AutorenProf. Dr. Jürgen Buschmann und Dr. Mathias Bellinghausen blicken auf weit über zehn Jahre wissenschaftliche und praktische Projektarbeit in der Kindergesundheit zurück, für die sie u.a. mit dem Deutschen Gesundheitspreis 2010 geehrt wurden. Im Rahmen ihrer ausgezeichneten Programme zur Schul- oder Freizeitsportförderung - an mittlerweile über 3.000 Schulen, Stiftungen und Vereinen - besuchten über 2.500 Lehrer und Übungsleiter ihre Aus- und Fortbildungen. Darüber hinaus begleiteten sie mehr als 300 universitäre Abschlussarbeiten und Promotionen. Gemeinsam mit ihrem Team und Kollegen entwickeln sie Konzepte, Handreichungen und Anleitungen für die Praxis. Die besten sind im Sammelwerk "Let's Play Together" zusammengestellt.Beide Bücher sind im Dezember 2016 im GRIN Verlag erschienen (Band 1: 978-3-668-35968-0, Band 2: 978-3-668-37346-4).Direktlinks zur Veröffentlichung: www.grin.com/de/e-book/346424/ (Band 1) und www.grin.com/de/e-book/346431/ (Band 2)Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.



