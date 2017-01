Kostenloses eBook "In 5 Schritten zum Hundeflüsterer"

(fair-NEWS)

Auf www.hundefluesterer24.de ist ein Gratis-eBook über die Sprache der Hunde erschienen und kann dort kostenlos herunter geladen werden. In dem 25 Seiten starken eBook “In 5 Schritten zum Hundeflüsterer” lüftet Autorin Franziska Schneider den Schleier, der das Wort “Hundeflüsterer” umgibt und gibt Denkanstöße, die jedem Hundefreund helfen, seinen Hund ein Stückchen besser zu verstehen. Das eBook ist keine neue Trainingsmethode, es ist vielmehr eine Anregung zum Umdenken und den Hund aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es zeigt Missverständnisse und Fehler in der Kommunikation auf, die oft Grundlage der Probleme zwischen Hund und Halter sind. Anhand vieler Praxisbeispiele entdeckt der Leser Schritt für Schritt neue Seiten an seinem Hund und Wege, wie er das Verhalten seines Hundes durch die eigene Körpersprache positiv beeinflussen kann. Jeder kann zum Hundeflüsterer werden!Franziska Schneider betreibt seit Herbst 2016 den Blog www.hundefluesterer24.de . Thematisch drehen sich die Beiträge um Hundeerziehung, Hundetraining, die Kommunikation oder Sprache der Hunde und Tipps für ein entspannteres Zusammenleben im Mensch-Hund-Team. Inspiriert durch ihre beiden eigenen Hunde Murdoch und Freya geht es oft um alltägliche Fragen und Probleme von Hundehaltern. Durch kleine Veränderungen in der Kommunikations- und Denkweise kann eine harmonische Beziehung auf Augenhöhe entstehen. Nicht ohne Grund ist der Hund seit mehr als 15.000 Jahren der engste Begleiter der Menschen und uns von allen Tieren das vertrauteste. Mit zusätzlichen Aktionen wie Vorstellungen und Verlosungen ausgesuchter Produkte rund um den Hund, Buchtipps, Umfragen und Gratis-Downloads hat sich in kurzer Zeit bereits eine sehr aktive Community in den Sozialen Medien entwickelt, die das Thema dankend annimmt und sich einbringt.Franziska Schneider ist keine zertifizierte Hundetrainerin oder Tierpsychologin. Sie behandelt in ihren Beiträgen die eigenen Erkenntnisse und Beobachtungen aus über 25 Jahren Hundeerfahrung. Ihre eigenen Hunde hat sie immer ohne Hundeschule oder Trainer erzogen. Nur mit ein bißchen gesundem Menschverstand und jeder Menge Bauchgefühl. Und genau das ist die Intention hinter Hundeflüsterer24.de. Eine Vielzahl von existierenden Trainingsmethoden und Ansichten zum Thema Hundehaltung verunsichert die Besitzer unnötig. Franziska Schneider tritt nicht als Expertin unter Experten auf. Sie zeigt eher auf, wie man mit ein wenig Selbstreflektion und Gelassenheit nicht nur sich selbst näher kommt, sondern auch und vor allem seinem Hund.Das eBook “In 5 Schritten zum Hundeflüsterer” gibt es hier als PDF zum kostenlosen Download:



Bildinformation: In 5 Schritten zum Hundeflüsterer