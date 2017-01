Online-Kauf ganz einfach gemacht

(fair-NEWS) Die amadeus Agentur startet den Onlineshop der Elektromaschinenbau Schultheiß & Co. GmbH. Der neue Vertriebskanal bietet den Kunden eine informative und anwenderfreundliche Plattform.



Elektromaschinenbau Schultheiß ist Fachpartner der Industrie im Bereich Reparatur, Service und Vertrieb von Elektromotoren, Getrieben und Pumpen. Seit über 20 Jahren überzeugen sie Industriekunden in Südthüringen und Nordbayern mit handwerklicher Meisterleistung und langjährigem Praxis-Know-how.



Die Aufgabenstellung für die amadeus Agentur bestand darin, für Elektromaschinenbau Schultheiß einen Onlineshop zu konzipieren, der das Offlinegeschäft erweitert und Neu- und Bestandskunden einen echten Mehrwert bietet. Zentrales Thema war dabei die optimale Produktdarstellung im responsiven Design, welches einen komfortablen Einkauf von Elektromotoren, Frequenzumrichtern und Pumpen auf Desktop-PC, Smartphone oder Tablet ermöglicht.



Entscheidung für amadeus

amadeus ist seit mehreren Jahren Leadagentur bei Elektromaschinenbau Schultheiß und hat bereits den Unternehmensauftritt aktiv mitgestaltet. Thomas Kienel, Geschäftsführer von Elektromaschinenbau Schultheiß, vertraut nach wie vor der strategischen und konzeptionellen Herangehensweise in Print- und Online-Projekten. Aufgrund dieser Tatsachen und der positiven Erfahrungen fiel die Entscheidung erneut zugunsten der amadeus Agentur.



Online-Shop

Als E-Commerce-Lösung kam ein Modul für das Content-Management-System WordPress zum Einsatz. Im Fokus der Konzeption standen eine übersichtliche Menüstruktur und ein klares Design. Durch die Kategorisierung des Sortiments und die eingebaute Filterfunktion wurde die Produktauswahl stark vereinfacht. Die Detailseiten geben ausführliche technische Informationen über die Produkteigenschaften und erleichtern so den Einkauf. Die Kunden von Elektromaschinenbau Schultheiß profitieren neben der Benutzerfreundlichkeit auch von einer optimalen und geräteunabhängigen Darstellung von Produktbildern.



Ergebnis

Durch die Integration des Onlineshops in die bestehende Unternehmenswebsite ist Elektromaschinenbau Schultheiß auf dem aktuellsten Stand der Technik und fit für die gewachsenen Ansprüche der Kunden. Der Vertriebsprozess wurde dadurch optimiert und die technischen Aspekte verstärken nochmals die Sichtbarkeit im Web.