nox NightTimeExpress und Zetes mit innovativer schlüsselloser Proof-of-Delivery-Lösung für Nachtlieferungen

Eindhoven/ Hamburg, 19. Januar 2017 — Zetes (Euronext Brüssel, ZTS) entwickelte für nox NightTimeExpress (vormals TNT Innight) die Lösung OpenTheCar und integrierte sie in ZetesChronos. Damit können Fahrer des Unternehmens die Fahrzeuge ihrer Kunden über Nacht beliefern und schlüssellos einen Liefernachweis erstellen. Die neue Lösung ersetzt die bisherige Verwendung und Verwaltung der Fahrzeugschlüssel der Kunden. Routen sind für Eillieferungen flexibler änderbar, und das Fehlerrisiko ist praktisch null.Mit OpenTheCar entfällt Verwendung und Verwaltung von SchlüsselnBisher verwendeten die Fahrer von nox NightTimeExpress Tausende Schlüssel, um die Lieferungen an die Fahrzeuge der Kunden durchführen zu können. Hierdurch konnten kurzfristige Routenänderungen nicht mehr eingeplant werden. Zudem bestand das Risiko des Verlusts der Schlüssel. Mit OpenTheCar werden die Schlüssel nicht mehr gebraucht. Diese Lösung besteht aus einer Box, die im Fahrzeug des Kunden installiert und mit dem Zentralverriegelungssystem verbunden wird, einer ebenfalls von Zetes entwickelten Anwendung für Smartphones oder andere Mobilgeräte und einer webbasierten Verwaltungsumgebung. Die Lösung kommuniziert über Bluetooth und ist doppelt gesichert: durch die Authentifizierung der Zebra M67 PDAs, die mit einem integrierten Scanner und verschlüsselten Zugangscodes verwendet werden. Nach abgeschlossener Lieferung wird die geöffnete Tür automatisch wieder verriegelt und ZetesChronos sendet einen elektronischen Liefernachweis an das Backoffice.Pünktliche Lieferungen„Die pünktliche Lieferung der Produkte und Teile ist entscheidend für unsere Kunden, denn ihr Tagesplan und ihre Dienstleistungen sind davon abhängig“, erläutert Nico Bossenbroek, ICS Director bei nox NightTimeExpress. „Mit OpenTheCar können wir Eilaufträge und Änderungen flexibler einrichten. Zudem beseitigen wir die Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung und Verwaltung von Tausenden Schlüsseln unserer Kunden. Mit diesem Projekt hat uns Zetes wieder einmal geholfen, eine Innovation zu entwickeln, die auf dem Logistikmarkt besonders hervorsticht.“Foto: istockphoto.com/ © Pixelci

