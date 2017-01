Mit der GGS zum Vertriebsprofi

(fair-NEWS)

Heilbronn, 19. Januar 2017Eine neue Vertiefungsrichtung erweitert ab Herbst 2017 das Programm der berufsbegleitenden M.Sc. in Management-Studiengänge der <a href="https://www.ggs.de/">German Graduate School of Management and Law</a> (GGS). Als konsekutiver Studiengang kann der Master in Vertriebsmanagement direkt nach dem Bachelorabschluss belegt werden. Wissen auf dem neuesten Stand garantiert der Dozentenmix: Einerseits vermitteln Vertriebsprofis aus der Praxis die internationalen Trends aus dem Sales Management, andererseits stellen hochrangige Forscher ihre aktuellen Ergebnisse aus den Bereichen Sales und Marketing vor. Hinzu kommen Workshops, die die Studierenden auf die Führungsverantwortung im Vertriebs- und Kundenmanagement vorbereiten und zur Vertriebspersönlichkeit reifen lassen.Ganzheitliche Betrachtungsweise dank vielfältiger ModuleIm auf 24 Monate angelegten Studium wechseln sich General Management-Module mit den spezifischen Themen der Vertiefungsrichtung Sales Management ab. So werden beispielsweise die Grundlagen für das Management von Mitarbeiter- oder Wertschöpfungsbeziehungen im Rahmen des General Management-Moduls vermittelt. Die Module der Vertiefungsrichtung greifen dann Themen wie die Markt- und Kundenanalyse, das Vertriebscontrolling sowie Motivation, Führung und Changemanagement auf. Mit dem Baustein Sales Engineering, Kundenmanagement und internationaler Vertrieb erhalten die Studierenden eine Blaupause zur Nutzung des Vertriebs als Wachstumsinstrument für das Unternehmen. Um die zukünftigen Herausforderungen der Vertriebsführung kümmert sich das Modul Digitalisierung und Vertriebsinnovationen, während im Vertriebs- und Vertragsrecht die rechtlichen und ethischen Aspekte im Handel diskutiert werden.Vertrieb als Erfolgsfaktor im WettbewerbDie Bedeutung des neuen Studiengangs unterstreicht Prof. Dr. Tomás Bayon, Academic Dean an der GGS: "Die Anforderungen an Vertriebsmitarbeiter sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Mit dem M.Sc. in Vertriebsmanagement trägt die GGS dazu bei, dass Fach- und Führungskräfte mit einem systematischen Kundenmanagement und zielgruppenspezifischen Marketingaktivitäten ihren Vertrieb professionalisieren können. Dadurch erzielen sie Mehrwerte für die Kunden und setzen sich vom Wettbewerb ab."Der <a href="https://www.ggs.de/studium/msc-in-vertriebsmanagement/">M.Sc. in Vertriebsmanagement</a> startet im Oktober 2017 und setzt auf effektives Lernen und den intensiven Erfahrungsaustausch in kleinen Gruppen. Die Gebühren betragen 18.000 Euro, wovon 50 Prozent durch das Stipendium der Dieter Schwarz Stiftung abgedeckt werden.



Bildinformation: Master in Vertriebsmanagement