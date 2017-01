Von Apple zu voiXen

(fair-NEWS)

Er kann Technik. – Er kann Service. – Er kommt von Apple. – Die voiXen GmbH ist stolz auf ihren neuen Customer Care Manager: David Rolle kommt direkt von Apple aus Irland und freut sich auf neue Herausforderungen.Berlin. Wer in Irland bei Apple im Customer Care arbeitet, der lebt den Traum vieler Technik-Liebhaber. Dennoch ist der 22-jährige Jonsdorfer David Rolle heute nicht mehr bei dem amerikanischen Konzern, sondern seit dem 01.01.2017 in dem Berliner Start-up voiXen anzutreffen.„Wir freuen uns, David in unserem Team begrüßen zu können, vom ersten Tag an brachte er Enthusiasmus und die richtige Portion ‚Techie‘ für unser Unternehmen mit“, freut sich Dennis Schottler, Gründer und Geschäftsführer von voiXen. Das 2015 gegründete Unternehmen hat einen Service für eine einfache Verwaltung und Auswertung von Sprachaufzeichnungen entwickelt und stellt diesen Kunden auf einer Plattform als Lizenzmodell zur Verfügung. Telefonmitschnitte aus dem Kundenservice oder andere Voiceformate werden dabei in Text umgewandelt, der dann umfangreichen, individualisierbaren Analysen als Grundlage dient.Mit seinen Erfahrungen aus dem international agierenden Technologie-Konzern Apple stellt David Rolle eine absolute Bereicherung für voiXen dar. Knapp zwei Jahre lang gehörte er zu der in Irland ansässigen Europa-Hauptvertretung von Apple, zuletzt leitete David Rolle dort ein Team der Apple Distribution International.Letztendlich zog es den gebürtigen Sachsen aber wieder nach Deutschland zurück, wo die neue Aufgabe bei voiXen wie gerufen kam.Dabei hatte David Rolle nach seiner Rückkehr in die Heimat zunächst ganz andere Absichten. „Das war sehr lustig“, erinnert er sich. „Ich hatte mich in einem Unternehmen im selben Haus wie voiXen auf eine Ausschreibung hin als Teammanager beworben und dann das Gespräch mit der Geschäftsleitung geführt. Am Ende wurde ausgemacht, dass ich mal einen Tag dort verbringe und mir das anschaue, allerdings in einem Bereich, der nicht hundertprozentig meinem Wunsch entsprach. Man wusste dort aber auch von der vakanten Position „nebenan“ bei voiXen und bot mir an, mich dort einzubringen. Ruck, zuck gab es ein Gespräch mit der voiXen-Geschäftsführung und die Entscheidung war direkt gefallen.“Bei voiXen wird er sich nun hauptsächlich um die Bestandskunden und deren Anliegen kümmern. „Der Service, den voiXen anbietet, ist sehr innovativ und derzeit quasi einzigartig. Die Kunden haben noch sehr viele Möglichkeiten, auf die Prozesse und das Produkt Einfluss zu nehmen, was aber auch ein Höchstmaß an individueller Betreuung erfordert. Auf diese Art in ein Unternehmen eingebunden zu werden ist besonders spannend“, beschreibt David Rolle seine neue Aufgabe als Customer Care Manager.Übrigens stehen für David Rolle nicht nur beruflich neue Erfahrungen an. Der Neu-Berliner ist sportlich und auch sonst in seiner Freizeit sehr aktiv. Er kann sich nun nach seiner Zeit in Irland auf unsere Hauptstadt und deren ganz besonderes Flair freuen.Über voiXen:Die 2015 gegründete voiXen GmbH aus Berlin bietet eine Plattform für die einfache Verwaltung und Auswertung von Sprachaufzeichnungen. Durch die vollautomatische Verschriftung und Kategorisierung werden Inhalte schnell auffindbar, Schlagwörter können ausgewertet und Trends abgebildet werden.Kontakt:Katharina BehrmannMarketing / PRvoiXen GmbHHohenzollerndamm 27a10713 BerlinE-Mail: info@voixen.comweb: www.voixen.de Tel: +49 30-344099-6222