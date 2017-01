Alles außer gewöhnlich

(fair-NEWS)

Nürnberg, im Januar 2016 – Er ist gerne Pionier. Seinen Meisterwein, einen Riesling, hat er im Barrique ausgebaut – und das obwohl man ihm an der Weinbauschule hatte, dass man genau das auf keinen Fall machen darf. Der Mut von Alexander Heinrich wurde mit Höchstnoten im Gault Millaut belohnt. Und er ist seiner Philosophie treu geblieben: Auch seine Homepage ist anders.Raue Bilder und O-Ton statt Posen und Werbeslang„Als ich den ersten Entwurf gesehen habe, dachte ich: Ok, das ist ja ganz anders, als das, was ich kenne. Der zweite Gedanke war: Das gefällt mir“, so der schwäbische Winzer. Der neue Auftritt wird dominiert von großen Bildern, die den Winzer in den Mittelpunkt rücken. Das Besondere: Diese sind realistisch, echt und absolut authentisch. „Die wollten vor dem Fotoshooting nicht mal, dass ich mein Lager aufräume“, erzählt Alexander Heinrich lachend. Auch die Texte sind nicht der übliche Werbeslang: Neben kurzen Quotes, die typografisch prägnant gesetzt sind und auch vom schnellen Leser gleich erfasst werden, liefert ein Interview in unterhaltsamen O-Ton die zentralen Informationen. Hier schildert der Winzer, was ihn und seine Weine auszeichnet – da ist unter anderem die Rede von Mauereidechsen und wilden Hefen.Einzigartig statt austauschbarFür die neue Homepage ist die Nürnberger Agentur Bauer & Dottermann verantwortlich. „Ein überzeugender Internetauftritt ist nicht nur für Winzer wie Alexander Heinrich das mit weitem Abstand wichtigste Werbemedium“, erläutert Geschäftführerin Irene Bauer. „Leider gibt es aber immer noch viele Seiten, die austauschbar sind.“ Die Nürnberger Agentur hat in den letzten Jahren sehr stark im redaktionellen Umfeld gearbeitet und zahlreiche Zeitschriften für Unternehmen wie Nestlé Schöller, Apollo-Optik oder uvex umgesetzt. „Vielleicht denken wir daher inhaltlicher und leserorientierter“, so die Nürnbergerin. Man soll sich sozusagen in die Szenerie hineinversetzt fühlen. Als wenn man sich gerade auf dem Weingut mit dem Winzer unterhalten würde. „Das ist Content Marketing und zwar so, dass es beiden Seiten etwas bringt: unserem Kunden und dem Endkunden. Und vor allem so, dass es auch für kleine Kunden umsetzbar ist“, fasst Irene Bauer zusammen.„Bauer & Dottermann haben mich bei der Erstellung der Homepage wirklich super begleitet und auf den Punkt gebracht, was uns auszeichnet – ohne uns etwas überzustülpen,“ zieht Alexander Heinrich ein positives Fazit der Zusammenarbeit.



Bildinformation: Jochen Dottermann