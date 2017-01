PR von Harsdorf gewinnt Optionsuniversum als Kunden

(fair-NEWS)

München, 19. Januar 2017 - Optionsuniversum, eine Wissens- und Trainingsplattforum zum Thema Options-Trading mit Firmensitz in Berlin, beauftragt die Münchener Agentur PR von Harsdorf für ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ziel von Optionsuniversum ist es, privaten und professionellen Anlegern Möglichkeiten aufzuzeigen, mit Optionen systematisch und nachhaltig Gewinne zu erwirtschaften.Das Webinar- und Coaching-Angebot von Optionsuniversum richtet sich gleichermaßen an interessierte private Anleger wie an Händler im Börsengeschäft. Die Plattform vermittelt umfassendes Wissen über den Optionshandel - Optionen sind standardisierte, markt-öffentlich handelbare Produkte - und zeigt Strategien auf, um damit konstant profitabel und nachhaltig an der Börse handeln zu können. Optionsuniversum legt den Fokus dabei auf ein seriöses, adäquates Risiko- und Money-Management, mit dem Ziel eine konstante Rendite zu erwirtschaften.Neben einer Auswahl an kostenfreien Einführungs-Webinaren gibt es eine breite Palette an weiterführenden Webinaren. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, persönliche Coachings zu individuellen Themen zu erhalten - online oder auf Wunsch vor Ort in den eigenen Räumlichkeiten. Wer mag, kann sich darüber hinaus in den so genannten Live Options Room einbuchen und dort den Profis im Trading Business in Echtzeit virtuell über die Schulter blicken. Auch Trading Software können Kunden direkt über die Plattform erwerben. Die zwei Gründer und Trainer von Optionsuniversum haben langjährige Börsenerfahrung und decken mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten alle Themengebiete rund ums Trading ab."Wir freuen uns sehr darüber, mit Optionsuniversum nun auch einen spezialisierten Wissens- und Trainingsanbieter zu unseren Kunden zählen zu dürfen. In der heutigen Zeit von Nullzinspolitik bei gleichzeitig steigender Inflation sehen wir ein großes Potential für das umfassende Angebot dieser Experten und ihrer äußerst seriösen Plattform", so Geschäftsführerin Friederike Floth.



Bildinformation: PR von Harsdorf gewinnt Optionsuniversum als Kunden