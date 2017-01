S-thetic Kempten: Neuer Arzt berät ab Dezember 2016 in Kempten

(fair-NEWS)

S-thetic, eine der führenden Klinikgruppen für plastisch-ästhetische Medizin in Deutschland, begrüßt den erfahrenen Schönheitschirurgien Dr. med. Rudolf Sebastian als neuen Arzt am Standort Kempten.Die S-thetic Clinic Kempten mit Sitz im Ärztehaus Cambomed in der Rottachstraße 71 – 73 in 97439 Kempten, gehört zu einem der zehn deutschlandweit vertretenen Behandlungszentren der S-thetic Gruppe, deren Gründung auf den renommierten Schönheitsexperten Dr. med. Afschin Fatemi zurückgeht.„In unseren S-thetic Behandlungszentren bieten wir eine Vielzahl unterschiedlicher chirurgischer wie auch nicht-chirurgischer Behandlungen an. Für operative Eingriffe steht uns als OP-Zentrum die Cambomed Klinik zur Verfügung“, erklärt Peter Resnitzek, einer der Geschäftsführer der S-thetic Gruppe.„S-thetic vereint erfahrene Fachärzte für plastisch-ästhetische Chirurgie, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten und wir freuen uns, mit Dr. Sebastian einen sehr erfahrenen Experten gewonnen zu haben, der gemeinsam mit uns unsere Vision in Kempten verwirklicht.“Zurück im schönem Allgäu: Dr. med. SebastianDer ausgebildete Facharzt für Chirurgie, Dr. med. Rudolf Sebastian, spezialisiert sich seit 1987 auf die plastisch-ästhetische Chirurgie und bringt langjährige Expertise in den Bereichen der Beust- und Gesichtschirurgie sowie Techniken der Liposuktion (Fettabsaugen) und Körperstraffung nach Kempten.„Ich freue mich darauf, Teil der S-thetic Gruppe zu sein und S-thetic und seine Philosophie im Allgäu bekannt z machen. Ich kenne und schätze diese Region seit meiner Tätigkeit im Rot-Kreuz-Zentrum Oberstaufen sehr“, versichert Dr. med. Sebastian.Dr. med. Sebastian blickt auf verantwortungsvolle Tätigkeiten unter anderem als Geschäftsführer, leitender Arzt sowie operativer Honorar- und Belegarzt in Klinken wie der Contures Privatklinik in Dortmund, an den Kliniken im Rot-Kreuz-Zentrum in Nürnberg und Oberstaufen sowie der Noris-Klinik in Nürnberg zurück.Vor zehn Jahren, im Dezember 2006, übernahm er die Leitung der Spezialklinik für plastisch-ästhetische Chirurgie im Rot-Kreuz-Zentrum und führt sie seitdem unter dem Namen „Praxisklinik Dr. Sebastian“.Seit Dezember 2016 berät Dr. med. Sebastian in der S-thetic Clinic Kempten zu allen Themen der Schönheitschirurgie.



Bildinformation: Dr. med. Sebastian