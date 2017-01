Begeisterung pur in der Münchner Olympiahalle

(fair-NEWS)

Schweinfurt/München im Januar 2017. 10.000 Teilnehmer erleben anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Europäischen Motivationstages am 21.01.2017 ein einzigartiges Programm aus Unterhaltung und Motivation, gespickt mit Auftritten von Stargästen wie Hollywood-Schauspieler Ralf Moeller und Torwart-Legende Oliver Kahn. Allround-Talent Sophia Thomalla führt in der ausverkauften Münchner Olympiahalle durch das mitreißende Programm des weltweit erfolgreichsten Weiterbildungsevents, initiiert von Jürgen Höller, Europas führendem Erfolgs- und Motivationstrainer. „Zum runden Jubiläum des Motivationstages verwandeln wir die Olympiahalle in eine Zauberwelt, in der wir die Teilnehmer nicht nur informieren und inspirieren, sondern auch unterhalten und begeistern. Darum treten dieses Mal neben namhaften Referenten zu den Themen Motivation und Selbstmotivation, Mentaltraining, Rhetorik sowie Verkaufswissen auch verschiedene Varietékünstler auf“, erklärt Jürgen Höller. Zu den Highlights dieses aufregenden Events zählt der Vortrag „Weiter, immer weiter!“ von Oliver Kahn. Der ehemals beste Torwart der Welt, der heute als Key-Speaker, Unternehmer und Fernsehexperte auftritt, erklärt anhand von persönlichen Erfahrungen aus seiner Sportlerkarriere, wie wirklich jeder lernt, sein individuelles Potenzial auszuschöpfen. Als Stargast der Veranstaltung präsentiert der Motivationsexperte Hollywood-Größe Ralf Moeller. In einem exklusiven Interview mit Jürgen Höller berichtet der Top-Star, wie er es allein mit Disziplin und Selbstmotivation vom Bademeister in Recklinghausen zum begehrten Schauspieler in Hollywood gebracht hat.Auch Initiator Jürgen Höller kennt die Höhen und Tiefen des Lebens aus eigener Erfahrung und weiß, dass man so gut wie alles schaffen kann, was man will, wenn man nur fest genug daran glaubt. Er referiert über die Macht der Motivation. „Nur wer sich auch in schwierigen Situationen selbst motivieren kann, hat langfristig Erfolg. Strategien zur Selbstmotivation lassen sich erlernen“, erläutert der Motivationsexperte. Zu den weiteren Referenten zählen auch „Verkaufs-Motivator“ Mike Dierssen, „Europas Money-Coach Nummer 1“ Bodo Schäfer, Gedächtnistrainer Oliver Geisselhart sowie Verkaufstrainer Dirk Kreuter. „Durch die Vielfalt der Redner profitiert wirklich jeder Teilnehmer von der Veranstaltung. Meine Kollegen und mich erfüllt es mit Zufriedenheit, wenn uns die Teilnehmer bestätigen, dass wir sie dabei unterstützt haben, ihre inneren Grenzen zu sprengen, und sie durch die Teilnahme am Motivationstag einem erfüllten und erfolgreichen Berufs- und Privatleben ein Stückchen näherkommen“, so Jürgen Höller.Weitere Informationen unter www.juergenhoeller.com und www.europaeischer-motivationstag.de