Hier machen Nager das Rennen

(fair-NEWS)

Sie werden immer beliebter: die Nager mit dem weichen Fell! Noch dazu, wenn sie die tollsten Abenteuer erleben und dem kleinen Leser davon mit Witz und Charme berichten. Nicht nur ein Zeitvertreib für die Kids – diese Bücher bergen so allerlei an Wissen und Informationen.Tom, die MausErleben Sie mit Tom, einem jungen Mäuserich, sein erstes Abenteuer, in dem er sich auf die Suche nach seinen jüngeren Geschwistern macht. Auf dem Weg trifft er auf ein dunkles Ungeheuer und den Straßenkater Carlos.Wiebke Worm hat den Text geschrieben und Claudia Querüber die wundervollen Zeichnungen dazu geschaffen.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 48 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (20. Oktober 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161322• ISBN-13: 978-3903161320• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,7 x 1 x 21,6 cmFlorentino Florian: Die FeuerwehrmausDer Brand in einem kleinen italienischen Dorf lässt Maus Florentino auf große Reise gehen. Florentino landet in Deutschland, in einer Feuerwache, die vorläufig sein neues Zuhause wird. Als er die Wache durch Umsicht vor einem Brand bewahrt, wird Florentino zur Feuerwehrmaus. Sein menschlicher Freund Markus lehrt ihn in weiterer Folge alles, was er über die Feuerwehr wissen sollte, um im richtigen Moment auch immer das Richtige tun zu können.Florentinos Abenteuer lädt Kinder wie auch Erwachsene ein, mehr über die Einrichtung Feuerwehr zu erfahren.Produktinformation• Taschenbuch: 120 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (1. Januar 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161373• ISBN-13: 978-3903161375• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 1,2 x 21,3 cmDie Abenteuer des kleinen FinnDer kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis.Eines Tages jedoch ändert sich alles. Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.Produktinformation• Taschenbuch: 116 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (20. August 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3844815996• ISBN-13: 978-3844815993• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21 cmRatte PrinzIch bin eine goldfarbene Ratte aus königlichem Geschlecht. Einer alten Prophezeiung nach bin ich ein verwunschener Prinz. Weil ich mich langweile, mache ich mich auf die Suche nach der Prinzessin, die mich erlösen soll. Dabei gerate ich in ein Unwetter und werde in einen Kanal gespült. Da ich an den glatten Wänden nicht hochklettern kann, bin ich kurz vor dem Ertrinken. Zum Glück kommt das kleine Mädchen Raja vorbei und rettet mich. Allerdings erst, nachdem ich ihr versprochen habe, sie zur Prinzessin zu machen. Seitdem lebe ich in dieser verrückten Großfamilie. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, alle zurechtzubiegen und erlöst zu werden.Produktinformation• Taschenbuch: 84 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (2. August 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3741253782• ISBN-13: 978-3741253782• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,5 x 20,3 cmRasante Geschichten mit Elli PoldiniIhre Mutter sagte immer: »Elli mit deinem Namen musst du später einfach berühmt werden«, daraufhin hob sie meist theatralisch die Arme in die Höhe und deklamierte: »… und hier die große Elli Poldini!«Die große Elli Poldini war allerdings grade sieben Jahre alt und deshalb hob die Mutter sie dann auch hoch und drückte sie an sich: »Aber vorher muss meine kleine Elli erst einmal groß werden.«Das jedoch ist gar nicht so einfach.Da ist noch der Kellemann, vor dem sie sich fürchtet, ein über hundert Jahre alter Gendarm, der König der Mäuse, Muridan XXXII. und vor allem, Bromenius Hagen, der Widerling aus ihrer Klasse.Schwierige und auch gefährliche Abenteuer erwarten sie. Gut, dass ihre beste Freundin Sinah und deren Hund Horus ihr fest zu Seite stehen.Freut Euch auf schaurig-schöne Geschichten.Produktinformation• Taschenbuch: 100 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (6. Juni 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056634• ISBN-13: 978-3903056633• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,2 x 21,1 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Hier machen Nager das Rennen