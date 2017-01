Eine interessante Reihe

(fair-NEWS)

Diese Reihe von Heidi Dahlsen bietet nicht nur spannende Unterhaltung, sie macht nachdenklich und zeigt vielleicht auch einige neue Wege auf.Alles wird gut ...Wenn man nur vorher wüsste, welche Entscheidung die richtige oder wenigstens die günstigere wäre. Aber – wer weiß das schon? Christine, Oliver, Lydia und Jutta sind Mitte dreißig, als sie sich wiedertreffen. Als Schulfreunde waren sie einst unzertrennlich und hatten große Pläne für die Zukunft. Jetzt müssen sie jedoch feststellen, dass ihnen so manche Fehlentscheidung, die sie mit jugendlichem Leichtsinn selbstbewusst getroffen haben, das Leben ganz schön schwer macht. Jutta, die nach der überstürzten Trennung von ihrem Mann eigentlich erst einmal zur Ruhe kommen wollte, erlebt ein Gefühlschaos nach dem anderen. Olivers Eheglück wird nicht nur von seinem Schwiegervater bedroht – auch beruflich bahnt sich eine Katastrophe an. Lydia wird der Albtraum, den sie als junges Mädchen erlebte, wieder bewusst. Nur Christine führt ein harmonisches Leben – doch auch dieser Schein trügt. Unter dem Motto "Gemeinsam haut uns nichts so schnell um" stehen sie sich wieder bei, um den Alltag leichter ertragen zu können. Ein Trost bleibt, denn – alles wird gut … irgendwann. Autorenwebsite: www.autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com Produktinformation• Taschenbuch: 342 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 3 (7. Januar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1506108482• ISBN-13: 978-1506108483• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 2 x 20,3 cmEin Hauch ZufriedenheitSind Sie zufrieden? Jeder könnte glücklich leben, wenn es jene Mitmenschen nicht gäbe, die sich, statt um ihren eigenen Kram zu kümmern, leider viel zu oft ungebeten in alles Mögliche einmischen. Natürlich stets mit nur gut gemeinten Ratschlägen. Was sonst? Eigentlich ist es doch gar nicht schwer, auch anderen einmal ein bisschen Glück zu gönnen, oder? Mit einem Hauch Zufriedenheit geht es ziemlich turbulent zu, in der Fortsetzung von Alles wird gut …Produktinformation• Taschenbuch: 250 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 2 (18. März 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1508937788• ISBN-13: 978-1508937784• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 1,4 x 20,3 cmGefuehlsloopingDiese Geschichte gibt einen Einblick in eine psychiatrische Klinik, in der die Patienten mit den Dämonen ihrer Vergangenheit abzurechnen sowie ihren kleinen Verrücktheiten umzugehen lernen. Unter anderem wird diese Lebensgeschichte erzählt: Was macht eine Mutter, wenn sie nach Hause kommt und diesen „Brief“ ihres Kindes vorfindet? „Ich bin sterben! Such mich nicht! Dir wünsche ich noch ein sorgenfreies Leben.“ Nach dem ersten Schock versucht sie das unermessliche Gefühlschaos, das die Borderline-Störung bei ihrer Tochter anrichtet, zu ordnen. Es folgt ein jahrelanger, zäher Kampf, der bis zur geistigen und körperlichen Erschöpfung reicht. Am Ende kommt die Mutter zu der unbefriedigenden Erkenntnis, dass sie für ihre Tochter eigentlich nichts weiter tun kann, als selbst die Nerven zu behalten. Das ist jedoch fast unmöglich. Gewürzt ist die Handlung mit einer Prise ganz normalen Wahnsinns, der so manches Mal nur mit etwas Humor zu ertragen ist. „Gefühlslooping“ ist der 3. Band der Serie „Alles wird gut …“ und die direkte Fortsetzung von „Ein Hauch Zufriedenheit“. Der Leser begleitet Lydia während ihrer Psychotherapie.Produktinformation• Taschenbuch: 202 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 2 (15. Oktober 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1502858827• ISBN-13: 978-1502858825• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 1,2 x 20,3 cmHoffnungsschimmerDer Alltag mit seinen Höhen und Tiefen hält für Oliver, Christine, Lydia und Jutta weiterhin so einige Überraschungen bereit. Ihre Wünsche gehen in Erfüllung, so manches Mal jedoch ganz anders als erwartet. Sie tragen es dennoch mit Humor und sind sich sicher: wenn man ab und zu über seinen eigenen Schatten springt, kann man vieles erreichen. Immer noch handeln sie nach dem Motto: `Gemeinsam haut uns nichts so schnell um´ und stehen sich in allen Lebenslagen bei. Dieses Buch ist die Fortsetzung von „Alles wird gut“, „Ein Hauch Zufriedenheit“ und „Gefühlslooping“. „Hoffnungsschimmer“ ist der vierte und … voraussichtlich ;-) … letzte Band der Serie.Produktinformation• Taschenbuch: 204 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (2. Oktober 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1517638135• ISBN-13: 978-1517638139• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 1,2 x 20,3 cmMehr über die Autorin und ihre Bücher erfahren Sie auf der Autorenwebseite: www.autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com ©byChristine Erdic



