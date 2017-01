(fair-NEWS)

Dieses Koch- und Backbuchbuch bietet mehr als nur herkömmliche Rezepte. Hier gibt es auch Tipps für eine Kinderparty und einen kleinen Einblick in die Vorlieben der lustigen Kobolde. Wer nicht nur süßes Backwerk liebt, findet auch herzhaftes, ebenso wie Salate, Blitzgerichte, außergewöhnlichen Nachtisch und Ideen für leckere Erfrischungsgetränke.Rezept aus „Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche“:BlätterteigschiffeZutaten:2 Rollen Blätterteig (je 275 g)1 Glas TomatensoßeKochschinken, Schinken oder Salami nach Belieben2 MozarellaBasilikum oder Oregano, Salz und Pfeffer nach GeschmackZahnstocherfähnchenEine Rolle Blätterteig auf ein gefettetes Blech geben, den Schinken oder die Wurst klein schneiden, den Mozarella reiben und alles mit der Tomatensoße gleichmäßig darauf verteilen.Zum Schluss alles mit der zweiten Rolle Blätterteig bedecken und bei 180 Grad Umluft 20 bis 30 Minuten backen.Nach dem Abkühlen in kleine Dreiecke schneiden.Vor dem Servieren in jedes Dreieck ein Zahnstocherfähnchen (gibt es fertig zu kaufen) stecken.Die Party kann beginnen!Mehr raffinierte Rezeptideen, die auch Kindern gefallen, finden Sie in dem Buch "Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche".Vielleicht kochen oder backen Sie ja auch mal mit den Kids gemeinsam! Viel Spaß und gutes Gelingen!Die Künstlerpuppe Nepomuck wurde im Strunzertaler Atelier in liebvoller Handarbeit für die Illustrationen im Buch modelliert.Das Buch ist im Buch- und Onlinehandel wie Amazon erhältlich.©byChristine Erdic



Bildinformation: Gebäck muss nicht immer süß sein!