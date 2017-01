Der Zauber der Kinderbücher

(fair-NEWS)

Bücher haben ihren Zauber trotz moderner Technik unserer heutigen Zeit nie verloren. Vor allem für Kinder ist es wichtig, dass sie sich beim Lesen in ihre kleinen Helden hineinversetzten können und ihnen genug Freiraum für die eigene Fantasie dabei bleibt. Während in Filmen alles vorgegeben wird, können selbst die Kleinsten ihre Fantasie schon beim Vorlesen ausleben. Gerade das macht Bücher so wertvoll und unentbehrlich für eine gesunde geistige und seelische Entwicklung.Kummers KindergeschichtenBücher sind etwas ganz Besonderes. Sie bieten Jung und Alt eine interessante Reise durch ihre eigene Welt an und verbinden dadurch sogar Generationen.Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.Kummers Kindergeschichten laden Sie zum Vor- oder Selbstlesen ein. Mal spannend, mal nachdenklich oder lustig. Eine bunte Sammlung für jedes Alter.Produktinformation• Taschenbuch: 128 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (14. Oktober 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3738601007• ISBN-13: 978-3738601008• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 JahreKummers Kindergeschichten 2Wann haben Sie Ihrem Kind das letzte Mal vorgelesen? Bereits in den ersten Jahren eines Kindes wird der Grundstein für Bildung, auch durch Vorlesen, gelegt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und nicht nur das. Es verbindet sogar noch, gemeinsam mit dem Nachwuchs zu lesen. Zusammen macht es doch viel mehr Spaß.Und genau das können Sie mit Kummers Kindergeschichten 2. Hier laden 20 Erzählungen zum Selbst- oder Vorlesen ein. Mal spannend, lustig oder traurig. Hier und da fließt Fantasie oder etwas zum Nachdenken in Form von kleinen Botschaften ein.Auch wieder mit einer wunderbaren Erzählung vertreten ist die kleine Gastautorin Melissa (6 Jahre). Sie schilderte ihrer Oma Autorin Heidi Dahlsen die Geschichte „Alarm im Dschungel“, die diese dann für sie aufschrieb.Und als zusätzliches Bonbon gibt es noch interessante Leseproben aus Kinderbüchern, die schon so manches Kinderherz begeistert haben.Produktinformation• Taschenbuch: 136 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (10. Mai 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3739238240• ISBN-13: 978-3739238241• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,8 x 21 cmElfenZaubereiFrederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können. Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?Produktinformation• Taschenbuch: 118 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (1. Oktober 2013)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1492860336• ISBN-13: 978-1492860334• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,7 x 20,3 cmNepomucks AbenteuerNepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?Produktinformation• Taschenbuch: 152 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 2 (19. Februar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056189• ISBN-13: 978-3903056183• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,9 x 21 cmSammelband der schönsten Kinderbücher: mit farbigen Illustrationen für Kinder ab 3 JahrenMit ihren bereits erfolgreich auf dem Buchmarkt erschienenen 8 Kinderbüchern hat die Autorin und Künstlerin Doris Schmoll mit diesem Sammelband ein Kinderbuch erschaffen, das mit seinen farbigen Illustrationen Kinderherzen höher schlagen lässt.Die Autorin begleitet die Kinder bei Hexe Paulas Abenteuern, Karotten-Lotti, die sich auf eine große Reise begibt, Ochse Carlos, der einen Musikwettbewerb organisiert, lässt Nilpferd Emmas Traum Wirklichkeit werden, erzählt von der Kuh Lilly, die sich auf die Ferienzeit freut, berichtet vom kleinen Stern, dem es im Himmel zu langweilig geworden ist und lässt Kinder an Lisas Vorweihnachtszeit teilhaben, die zur schönste Zeit im Jahr wird.Produktinformation• Taschenbuch: 124 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (11. April 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3839139457• ISBN-13: 978-3839139455• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 21 x 1,2 x 29,9 cmPiku - Der zauberhafte EisbärNormalerweise leben Eisbären rund um den Nordpol. Nicht so aber Piku, denn der lebt im Schwarzwald, dem höchsten Mittelgebirge im Südwesten Deutschlands. Das mag auch daran liegen, dass Piku kein gewöhnlicher Eisbär ist, denn Piku hat Zauberkräfte. Sein Fell ist lila-blassblau und hat Glitzersterne. Diese Sterne verleihen ihm die Macht, den Tieren im Schwarzwald zu helfen, den bösen Waldgeist zu schnappen, der den Waldfrieden stört.Produktinformation• Taschenbuch: 64 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (8. Februar 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3739233966• ISBN-13: 978-3739233963• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,4 x 21 cmDas komische Fliegkamel namens MaxDies ist die wunderbare Geschichte von Max, einem kleinen Kamel, welches in seinen Träumen das Fliegen lernen wollte. Max schaute in den Nachthimmel, der gar nicht dunkel wirkte und entdeckte die blinkenden Sterne und die leuchtende Sichel des Mondes. Ähnlich einer Lampe schaute der Mond zur Erde und spendete Licht. Rundum glitzerten die Sterne wie funkelnde Edelsteine. Max beobachtete den kleinen Hansi, der da friedlich schlief. Angeregt durch diese Eindrücke träumte Max seine Fantasien weiter. Da fiel ihm etwas Sonderbares ein und es gefiel ihm. Er wollte versuchen, dieses Abenteuer in die Tat umzusetzen. Das kleine Kamel wurde neugierig. Ein echtes Kamel wollte es werden, ein lebendiges, ein großes. Wie sollte das denn gehen? Er begann, immer weiter zu träumen und wollte an diesen Traum fest glauben. Da tauchte ein bunter Zaubervogel auf und begleitete diese wilde Traumphase. Wunderschön war er, bunt, groß und stark. Der bestärkte ihn in dem Vorhaben und sprach zu Max: "Du schaffst das, du wirst Neues kennen lernen, du wirst begeistert sein. Habe nur Mut!" Schau! Schau hin, schau! Zauberhaft. Etwas wuchs und wuchs. Befremdlich und ungewohnt. Plötzlich ein unbekanntes Körpergefühl; Flügel kamen neben den Höckern heraus. Erst winzig klein, dann langsam größer und üppiger. Komisch, aber wahr. Max setzte sich auf die Fensterbank und fürchtete sich plötzlich vor seinem Vorhaben. Die Fensterbank wurde schon bald zu schmal. Das kleine Kamel musste etwas tun. Es gab hier nur noch wenig Platz für diese breite Flügelspanne. Doch dann ...Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 44 Seiten• Verlag: Persimplex Verlag; Auflage: 1. (21. Mai 2012)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3864400198• ISBN-13: 978-3864400193• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,4 x 1 x 21,8 cmDer kleine Bär Tapp und seine ErlebnisseDer kleine Bär Tapp wohnt mit seinen Eltern in einer Höhle tief im Wald. Mit seinen Freunden Kurt Hase und Freddi Fuchs erlebt er so manche Abenteuer. Er freut sich auf den 1. Schultag, geht im Bach schwimmen oder verläuft sich bei der Erkundung neuer Wege... „Tapp“ ist zum Vorlesen für Kinder ab etwa 3 Jahren gut geeignet, wird aber auch Kindern der ersten Grundschuljahre gefallen. Schließlich ist Tapp auch bereits ein Schulkind. Zum Selbstlesen ist das Buch in der 2. Grundschulklasse geeignet. Die 16 Geschichten enthalten insgesamt 20 farbige, meist ganzseitige Bilder kreiert von der Künstlerin Heike Winkler aus Seesen.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 74 Seiten• Verlag: Monolith Verlag; Auflage: 1 (1. Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.Produktinformation• Taschenbuch: 80 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (18. März 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735790720• ISBN-13: 978-3735790729• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 18,9 x 0,4 x 24,6 cmAlle Kinderbücher sind u.a. bei Amazon erhältlich.



