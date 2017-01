(fair-NEWS)

Vegetarisch muss nicht langweilig sein und eine Weltreise nicht teuer! Waren Sie schon einmal in Guatemala und haben dort das leckere Bananenbrot gekostet? Nein?! Oder die karamellisierten Kartoffeln in Island? Oder gar Ananascurry in Sri Lanka? Autorin Britta Kummer nimmt Sie mit auf eine kulinarische Weltreise zum Sonderpreis!Vegetarische Weltreise„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben? „Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet. Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann. Guten Appetit!Produktinformation• Taschenbuch: 68 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (12. August 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1535552042• ISBN-13: 978-1535552042• Größe und/oder Gewicht: 14 x 0,4 x 21,6 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Einmal um die ganze Welt …