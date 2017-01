(fair-NEWS)

Dieser liebenswerte kleine Kerl hat es faustdick hinter den Ohren! Er stellt so manches an, doch meint er es nie bös, denn er hat ein weiches Herz. In schon so manch einem Kinderbuch ist er vertreten und begeistert Groß und Klein. Ja, genau! Von ihm ist die Rede: Kobold Nepomuck. Und er ist ein Schlingel, wie er im Buche steht!Leseprobe aus „Nepomucks Abenteuer“Das LebkuchenhausHeute ist Samstag, und zwei herrliche freie Tage liegen vor mir. Vielleicht kann ich mein neues Buch einweihen und ein paar von Omas Rezepten für Heiltränke eintragen. Oma steht kopfschüttelnd in der Küche und besieht sich ihr überdimensionales Lebkuchenhaus von allen Seiten. „Axana, ich glaube wir haben Mäuse.“, stellt sie fest. „Naja, bei dem Gematsche da draußen kann ich es den Mäusen auch nicht verdenken, wenn sie sich ein trockenes Plätzchen suchen.“ „Fein!“, freue ich mich, „Dann werde ich das Häuschen ab jetzt nicht mehr aus den Augen lassen!“ Das ist eine spannende Aufgabe, aber zunächst will ich mir das Lebkuchenhaus mal richtig ansehen.Dieses Lebkuchenhäuschen ist Omas ganzer Stolz und schon mindestens so alt wie ich. Es ist aus Spanplatten gefertigt, richtig mit funktionierender Eingangstür und zwei kleinen Fenstern mit grün lackierten Fensterläden davor. Ringsum sind Lebkuchenstücke mit Zuckerguss am Haus befestigt. Sogar einen kleinen Schornstein hat es, aus dem vergilbte Zuckerwatte hervorquillt. Dieses Häuschen ist für uns tabu, niemand außer Oma darf es anfassen. Pünktlich am ersten Advent wird es aufgestellt und dann steht es bis zum Frühling in der Küche, weil Oma es nicht übers Herz bringt, es wieder in den Schrank zu verbannen. Jetzt fehlt eine Ecke vom Lebkuchen rechts neben der Tür, und man kann die Spuren kleiner Zähne erkennen. Der Lebkuchen ist schon steinhart, und ich wundere mich über die Maus, die sich daran wagt.In der Nacht, die ich auf dem Küchensofa verbringe, höre ich nagende Geräusche und bin sofort auf den Beinen. Die Maus! Vorsichtig schleiche ich mich an das Küchenbüffet, auf dem das Lebkuchenhäuschen steht. Es schmatzt laut, und ich versuche im Halbdunkel etwas zu erkennen. Funktioniert nicht, also knipse ich die Taschenlampe an. ,,Nepomuck!“ Der Kleine liegt im Häuschen und hält sich den Bauch. Vorwurfsvoll rülpsend sieht er mich an. „Das letzte Stück war wohl zu viel.“, klagt er und reibt sich den Magen. „Omas Lebkuchenhäuschen.“, sage ich entsetzt. „Dass du dir daran nicht die Zähne ausgebissen hast!“ Nepomuck grinst: „Mit meinen Zähnen kann ich sogar Tannenzapfen kauen. Tannenzapfen sind eine Delikatesse. Hast du schon mal welche gekostet?“ Jetzt kann ich mir das Lachen nicht mehr verkneifen. Oma wird in Kenntnis gesetzt. Schimpfend setzt sie einen Kräutertee für Nepomuck auf. „Ja, wenn man auch so alte, harte Lebkuchen isst......als ob du bei Tisch nicht satt werden würdest, bei den Mengen, die du verdrückst.....“ Plötzlich hat sie eine Idee. „Nepomuck, wenn du mir versprichst,keine Lebkuchen mehr vom Haus zu nagen, dann schenke ich es dir als Behausung. Wir legen weiche Decken hinein und du kannst darin schlafen.“ Nepomuck springt jauchzend auf und ab. Vergessen ist das Bauchweh. „Klasse Oma! Vielen Dank! Ich mag dieses Häuschen wirklich sehr. Es ist das schönste Geschenk das ich je bekommen habe.“ Er legt die Stirn in Falten.„Und auch das einzige das ich je bekommen habe, glaube ich.“ Oma hebt warnend den Zeigefinger: „Aber wenn du wieder an den Lebkuchen gehst...“ „Bestimmtnicht, Oma. Ich rühre den Lebkuchen nicht mehr an.“, verspricht der Kobold feierlich. Dann grinst er schelmisch: „Aber von der Zuckerwatte hast du nichts gesagt.Nepomucks AbenteuerProduktinformation• Taschenbuch: 152 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 2 (19. Februar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056189• ISBN-13: 978-3903056183• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,9 x 21 cmIn welchen Büchern der pfiffige kleine Kobold noch mitmischt, erfahren Sie in ”Meine Bücher- und Koboldecke”.©byChristine Erdic



