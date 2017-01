19“ Panel-PC – robust & lüfterfrei mit remote Wartung!

(fair-NEWS)

- Intel® Celeron® J1900 quad-core SoC- iRIS-2400 Modul für iPMI Management- Aluminium Gehäuse mit IP65 frontseitig- 19“ (5:4) mit Multi-Touch oder resistiven Touch- VGA, HDMI, GbE, SATA & mSATA,- USB, COM, PCIe Mini card Slot- weiter Temperaturbereich, lüfterfrei- Dual Band WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac- ebene, kratzfeste, nahezu rahmenlose FrontseiteÜbersichtliche Visualisierung und Bedienung direkt an der Fertigungs- oder Montagelinie ist mit dem neuen 19“ Panel-PC Modell PPC-F19B-BT von COMP-MALL auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen möglich. Im Zuge von Industrie 4.0 werden immer mehr HMI/MMI Systeme benötigt, um bei wachsender Komplexität den Nutzern eine einheitliche und übersichtliche Bedienung zu ermöglichen.COMP-MALL erweitert sein Panel-PC Angebot mit dem Multi-Touch Panel-PC, Modell PPC-F19B-BT mit 19“ (5:4) Bildschirmdiagonale. Erhältlich ist der Industrie Panel-PC sowohl mit Resistive Single-Touch oder Projected Capacitive Multi-Touch.Die Recheneinheit basiert auf dem Intel® Celeron® J1900 quad-core SoC, sowie bis 8GB DDR3L SO-DIMM.Die Display Auflösung beträgt 1280 x 1024 Punkte, Kontrast 1000:1. Das Modell PPC-F19B-BT, ist mit seinem Metallgehäuse für den rauen Einsatz im industriellen Umfeld konzipiert und entspricht frontseitig IP65. Der Panel PC bietet robuste Industriefunktionalität, Langlebigkeit und skalierbare Ausstattung.Eine Besonderheit ist das optionale iRIS-2400 Modul dessen Funktion dem iPMI 2.0 „Intelligent Platform Management Interface“ entspricht. Das „IEI Remote Intelligent Management System“ iRIS wird benutzt um den Computer remote zu warten und zu verwalten. Es arbeitet unabhängig vom Betriebssystem und ermöglicht die Administration auch ohne installiertes oder laufendes Betriebssystem. IRIS funktioniert aber auch im laufenden Betrieb und bietet mehr Möglichkeiten bei der Wartung als eine herkömmliche im Betriebssystem laufende Verwaltungssoftware. IRIS hilft die Ausfallzeiten zu minimieren und die Servicequalität zu verbessern und Kosten zu sparen.Die nach unten herausgeführten industrieoptimierten Ein-/Ausgänge ermöglichen hohe Flexibilität: 2 x Ethernet-Kanäle, SATA3.0 für 2,5“ HDD/SSD Speichermedium und mSATA, VGA, HDMI, USB 3.0, USB 2.0 und COM. Für Erweiterungen besitzt der PPC-F19B-BT zwei PCIe Mini Card Slots. Wobei ein Slot mSATA unterstützt, so dass neben dem 2.5“ SATA Laufwerk ein weiteres Speichermedium verwendet werden kann.Als Spannungsversorgung werden 9V bis 36 VDC benötigt, ein Netzadapter wird mitgeliefert. Der Temperaturbereich reicht von minus 10°C bis +50°C. Für die schnelle und drahtlose Kommunikation sind optional eine Dual Band WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bis 5 GHz Schnittstelle und Bluetooth v4.0 integrierbar.Das Datenblatt finden Sie unter: www.comp-mall.de/datenblatt/201612_PPC-F19B-R10.pdf Großen Wert wurde auf das Design gelegt. Die formschöne ebene Frontoberfläche besitzt einen schmalen und wenig überstehenden Rand, dadurch integriert sich der Panel-PC besser in ein Maschinengehäuse oder eine Anzeigetafel. Verschiedene Befestigungsbausätze und VESA 100 erleichtern die Montage.Das Produkt ist langzeitverfügbar. Durch das individuelle COMP-MALL Versorgungs-/EOL-Management, sowie Direktlieferung, Vorhaltungs-/Abruflager wird für den Anwender Mehrwert und Kostensenkung generiert.COMP-MALL bietet weitere Industrie Panel-PC`s unter www.comp-mall.de/Panel-PC.html embeddedworld 2017 in Nürnberg – Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 402!



Bildinformation: COMP-MALL GmbH