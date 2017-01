Wie Sie Klapptische und andere Lösungen effektiv einsetzen

(fair-NEWS)

Der Begriff Immobilie beschreibt die gebaute Umgebung. Er spielt in der Wirtschaft, Gesellschaft und dem Umfeld Europas eine wichtige Rolle (ERPA, REAL ESTATE IN THE REAL ECONOMY, 2012). Gewerbeimmobilien sind für das Funktionieren von Unternehmen essentiell. In Deutschland können Immobilien sehr teuer sein und erfordern große Kapitalanlagen. Viele Unternehmen suchen daher nach Wegen den Platz, der ihnen zur Verfügung steht, optimal auszunutzen. Um die Leistung ihrer Arbeitsplätze zu verbessern, können gemeinschaftlich genutzte Flächen besser ausgenutzt und das meiste aus ihnen heraus geholt werden, können vertikale Lagerlösungen angebracht werden, Unordnung verhindert und ein Klapptisch Kunststoff angeschafft werden. Einige dieser Lösungen sind nun hier etwas näher beschrieben.GemeinschaftsbereicheUnternehmen müssen anfangen, anders über die Umgebung eines Arbeitsplatzes zu denken. Der Arbeitsplatz eines Angestellten besteht nicht nur aus dem Ort an dem er sitzt. Es ist das ganze Büro in dem er arbeitet (Brenna Ehrlich, 11 TIPS FOR MAXIMIZING A SMALL OFFICE SPACE, n.d.). Auf diese Art und Weise zu denken, hilft einem Unternehmen dabei, die Gemeinschaftsbereiche des Arbeitsplatzes besser auszunutzen. Unternehmen könnten beispielsweise den Angestellten nahe legen, dass sie öfter zusammenkommen und zusammenarbeiten sollen. Das geht nicht nur in einem Konferenzraum oder Meeting-Bereich, dafür sind auch die Kaffeepausen in der Cafeteria geeignet.KlapptischeDie Einrichtung eines Büros ist ein großer Teil der physischen Umgebung. Wenn man die richtigen Entscheidungen bei der Möbelauswahl trifft, lässt sich der vorhandene Platz effizient nutzen. Ist ein Klapptisch stapelbar,kann das den Nutzen eines Raumes vergrößern. Solche Tische könnten in einer Cafeteria stehen, wenn sie dann nicht zum Essen gebraucht werden, kann man sie einfach zusammenklappen, wegstellen und den vorhandenen Platz anderweitig nutzen. Die Tische könnten auch in Konferenzräumen oder anderen Meeting-Bereichen stehen.Denken Sie in die HöheOptimal lässt sich der Platz in einem Büro ausnutzen, wenn man vertikal, also in die Höhe denkt. An Haken an der Wand, können Mäntel und Jacken aufgehängt werden. Große Regale und vertikale Aktenschränke schenken viel Lagerfläche, ohne dass dabei viel Platz auf dem Boden benötigt wird. Regale können auf passender Höhe direkt über den Arbeitsplätzen angebracht werden. Hier könnten die Mitarbeiter Akten oder Dokumente, die häufig gebraucht werden, aufbewahren.Weniger PapierWenn die Unordnung am Arbeitsplatz reduziert wird, reduziert sich auch der Bedarf für Aufbewahrungsmöglichkeiten. Papier gehört zu den Dingen, die sich in den Büros stapeln. Verpackungen, Akten, Dokumente usw, nehmen häufig viel Platz ein. Wo und wann es möglich ist, sollten Unternehmen auf Papier verzichten. Mit neuen Computern und Telefonen ist das heute kein großes Problem mehr. In einer ordentlichen Umgebung können sich die Angestellten besser konzentrieren und sind produktiver.Solche vertikalen Lagermöglichkeiten, Klapptische und andere Büroeinrichtungsgegenstände können bei AJ Produkte erworben werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.



Bildinformation: AJ products for Büro- und Industriebedarf GmbH