Hilfe eine Maus

Viele Menschen haben Angst vor Mäusen. Kaum zu glauben, da wir doch gegenüber diesen kleinen Nagern in Größe und Gewicht weit überlegen sind.So ergeht es auch Mäuserich Finn aus dem Kinderbuch „Die Abenteuer des kleinen Finn", als er gerade im Garten einen Spaziergang macht. Die Frau des Hauses schreit panisch auf, als sie ihn sieht.Auszug LeseprobeAber eines Tages änderte sich alles. Die Menschen mit ihrem Kater verschwanden und es war eine gewisse Zeit sehr ruhig um das Haus. Doch eines Morgens wurde ich durch laute Geräusche geweckt. Langsam und vorsichtig krabbelte ich nach draußen und schaute durch den Busch geschützt zum Haus hinüber.Dort war ein reges Treiben. Viele Leute liefen hin und her und es waren mir unbekannte Stimmen zu hören.So wie es aussah, zogen neue Menschen ein und ich hoffte sehr, dass sie genauso nett wie die bisherigen Bewohner waren.Vielleicht gab es da auch ein freundliches Kind, das mir Nahrung bringt und in meinen Gedanken konnte ich schon sehen, wie dieses Kind vor meinem Loch sitzt und Leckereien für mich verteilt. Das war ein schöner Gedanke!Ich beobachtete noch etwas das Geschehen und zog mich dann wieder zurück. Sie sollten mich nicht direkt an ihrem ersten Tag sehen, obwohl die Neugierde auf die neuen Bewohner sehr groß war.Es war tatsächlich eine neue Familie eingezogen, zu der ein Vater, eine Mutter, ein Kind und zwei Katzen gehörten, die allerdings nicht so nett wie der alte Kater Carlo waren.Die Familie war ganz anders und hatte anscheinend ein Problem mit mir. Als die Mutter mich das erste Mal zufällig im Garten sah, schrie sie panisch nach ihrem Mann. »Liebling, eine Maus! Hol sofort etwas, damit wir sie vertreiben können.« Und sie steigerte sich so in ihr Geschrei rein, dass mir davon die Ohren wehtaten. Könnt ihr verstehen, warum sie so in Panik geriet? Ich nicht.Als der Vater zu seiner Frau gelaufen kam, waren die Katzen auch dabei. Als sie mich sahen, nahmen sie sofort meine Verfolgung auf.Ich sah ihre gelben, funkelnden Augen und diese waren schon sehr beängstigend. An ihrer Haltung wusste ich sofort, dass sie sich nicht mit mir unterhalten wollten, sondern in mir eine kleine Zwischenmahlzeit sahen.© Britta KummerBeschreibung des Buches:Der kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Über die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren und lebt heute im schönen Ennepetal. Als gelernte Versicherungskauffrau entdeckte sie im Jahre 2007 das Schreiben und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv. Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch „Willkommen zu Hause, Amy" in ihren Händen.



