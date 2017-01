Clever sparen - mit 2,3 butterfly "Mitspargelegenheit" fahren

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Geschwand, 17.01.2017Frei nach dem Motto "Gemeinsam wirds günstiger" bietet der Klassenfahrtenspezialist 2,3 butterfly kleineren Schulklassen und buchenden Reisebüros die Möglichkeit an, ihre Gruppen gemeinsam mit anderen Gruppen reisen zu lassen und somit einen deutlich günstigeren Preis zu erzielen.Zusätzlich bietet eine Gruppenzusammenlegung neben dem erhöhten Spaßfaktor auch Raum zum Kennenlernen neuer Freunde aus anderen Schulen, Städten oder sogar Bundesländern.Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.Informationen über Gruppen, die noch eine weitere Klasse suchen, finden Interessierte u.a. auf der Webseite von 2, 3 butterfly unter dem Menüpunkt <a href="http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=KBc8e1O6YbwNSxuZQDc0K9A66iFY5rSRrfsUUeraYA7enkewBmUNoEtAqLTMOKLx_INdm7Ey4QbpzdeBg1d-2BKA7Pt6H-2Bs3f-2FI-2Bd-2FcIceLP0J-2FzRtk9jpdkgWkNrFB5HnpN3cE9kM0yNSquUdNxYj6YJQ1leyPbnnfJbx0XZrf0hXJSFk0i75B-2Fs4U5prIi56NnUbfcm0DFQPjdawpeVz72z28RDBX3wZqm7PFXf3F8Z48bIuPiPE-2BKA5ZgPXqCf9Y68UMMQgqP-2BDY7YnGznSf-2BlQ3E0BIFvRpnm9kCqcWJxUOYkswszVJh4lroZ4Y9bLJkrdxxSc6n63Gw5Lh-2B5PpN78eHmvuprQyvlJPI68qPE6Db-2BGyaYqU55Vn6Til0UnNTvnqE-2B41D8sLG7Ux5DCnHO8ISqGHVVD61MdMeWLLgqsDSZCnHykXpi3bjVVNF7sGuODsEXxnaObMTrw3OpK3ptp2Ee0du6u8TPeKwFvax6U-3D">Mitspargelegenheit.</a>Sollte dort noch keine passende Gruppe gelistet sein, einfach bei 2,3 butterfly anfragen. Zu vielen Zielen und Terminen bietet der Veranstalter den günstigen Preis für große Gruppen, auch kleinen Klassen an und sucht auf eigenes Risiko die fehlende Gruppe.Werden auch Sie jetzt zum Mitsparer!Für alle Anfragen und Informationen steht Ihnen unser 2,3 butterfly Team sehr gerne zur Verfügung.2,3 butterfly – Ihr Spezialist für Klassenfahrten<a href="mailto:butterfly@schmetterling.de">butterfly@schmetterling.de</a> oder T +49 (0) 9197.62 69 90<a href="www.mynewsdesk.com/de/schmetterling/pressreleases/clever-sparen-mit-23-butterfly-mitspargelegenheit-fahren-1743369">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/schmetterling">Schmetterling </a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/d4qchk" title="http://shortpr.com/d4qchk">http://shortpr.com/d4qchk</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/reise/clever-sparen-mit-2-3-butterfly-mitspargelegenheit-fahren-55364" title="www.themenportal.de/reise/clever-sparen-mit-2-3-butterfly-mitspargelegenheit-fahren-55364">www.themenportal.de/reise/clever-sparen-mit-2-3-butterfly-mitspargelegenheit-fahren-55364</a>



