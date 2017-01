Berlins beste Winterferien! Das Zauberschloss - Buch 17 im FEZ-Berlin

(fair-NEWS)

(NL/3658205046) Pünktlich zu den Winterferien hebt das Zauberschloss seinen Antimuggelzauber auf und öffnet zum 17. Mal seine Tore. Fernab vom Schulalltag können Berliner und Brandenburger Ferienkinder vom 28. Januar bis zum 05. Februar die Zauberschule im FEZ-Berlin besuchen. Rund 30 Unterrichtsfächer zu den Themen Magie und Zauberei stehen auf dem Programm. Und man braucht mehr als einen Schultag, um bei jedem Fach mindestens einmal dabei gewesen zu sein.In der Winkelgasse kleiden sich die Jüngsten ein und stellen entsprechendes Zauberzubehör selbst her. Zauberstab, Hut und passender Umhang gehören zur Standardausrüstung. Beim Eintritt ins Zauberschloss verwandelt der sprechende Hut jedes Kind in einen echten Zauberschüler und plant es in eines der vier Häuser ein. Jetzt kann das magische Ferienabenteuer beginnen: Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin oder Ravenclaw, alle vier Häuser kämpfen täglich um den Hauspokal. Dieser hängt von der Anzahl der Zaubersteine ab, die die Zauberschüler in den Unterrichten und für andere gute Taten erringen können. Ausgerüstet mit ihrem Schülerausweis, bestimmen sie selbst ihren Stundenplan. Auf diesem stehen Unterrichtsfächer wie Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zauberspruchkunde, Magische Feierei und Drachenkunde. Für jede absolvierte Unterrichtsstunde erhalten sie einen Zauberstein. Am Ende des Tages entscheidet die Waage, welches Haus das fleißigste war.In diesem zauberhaften Schuljahr werden die Ideen der Schüler besonders gebraucht. Zum einen ist das Literaturministerium zu der Überzeugung gekommen, dass die fantastische Literatur Hilfe benötigt, um wieder mehr gelesen zu werden. Zum anderen steht das Zauberschloss selbst auf dem Spiel! Es soll verkauft werden aber das darf nicht passieren! In jedem Fall werden alle Ferienkinder benötigt, wenn es darum geht, das Zauberschloss und die fantastische Literatur zu retten.Weitere Infos unter <a href="www.fez-berlin.de" title="www.fez-berlin.de"> www.fez-berlin.de</a> Programm der FEZ BühnenSchneewittchen & die sieben Zwerge (ab 4 Jahre)Puppenbühne allerHandSa 28. So 29.1., 14 16 UhrMi 1. Do 2.2., 10.30 UhrLauf, Marlene! (ab 4 J.)Helmut MeierLiederprogrammDi 31.1, 11 UhrJim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (5-11 J.)Astrid-Lindgren-BühneEin aufregendes und bildhaftes Abenteuer über Toleranz, Identität und Anderssein und über die Kraft der Freundschaft, die alle Grenzen überwinden kann.Sa 28.1., 15:30 UhrMi 1. Do 2.2., 11 UhrAls der Igel sagte: Ich bin schon hier! (ab 4 J.)Puppenbühne AllerhandEin Wettlauf zwischen Hase und Igel? Das klingt aber ziemlich ungerecht! Doch kommt und seht selbstSa 4. So 5.2., 14 16 UhrAnders als du (ab 5 J.)Robert Metcalf & FreundeVier ganz verschiedene Solisten, alle machen Kindermusik, spielen in diesem Konzert zusammen.So 5.2, 15.30 Uhr



Bildinformation: Berlins beste Winterferien! Das Zauberschloss - Buch 17 im FEZ-Berlin