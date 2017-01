Sparen Sie wertvolle Arbeitszeit mit StoreVan.

(fair-NEWS)

Mit den Fahrzeugeinrichtungen von StoreVan sparen Sie wertvolle Arbeitszeit, da Sie Ihre Werkzeuge und Arbeitsmaterialien jederzeit griffbereit haben. Sie erhöhen die Arbeitssicherheit für Ihre Fahrzeuge und Ihre Werkzeuge gleichermaßen.Das Produktsortiment zeichnet sich durch hohe Qualität und solide Verarbeitung der Bauteile aus. Natürlich ist die Qualität durch Crash-Tests garantiert. Ein Schutzpaket bestehend aus Boden-, Wand- und Trennwand-Elementen wird das robuste Innere Ihres Fahrzeuges zu einem ebenen, funktionellen Laderaum. In Modulbauweise konzipiert, ist das StoreVan System ein zukunftweisendes, höchstflexibles Konzept, das für jede Branche die ideale Lösung bietet. Egal ob in der Industrie, im Handel, Handwerk, oder im Bereich Dienstleistungen – StoreVan optimiert die Effizienz der mobilen Serviceleistung. Die Vielfalt der Module und der Modulblöcke zeigt sich bereits bei der Planung der Komponentenzusammenstellung. Die Flexibilität des Systems ermöglicht die Anpassung der Fahrzeugeinrichtung an individuelle Kundenbedürfnisse.Als Beispiel dafür präsentieren wir folgendes Einrichtungsbeispiel in einem MB Sprinter L3 H2 http://tiny.cc/f2tgiy . Das Fahrzeug wird überwiegend für Wartungsarbeiten an Heizungs- und Sanitäranlagen eingesetzt. Hauptsächlich mit offenen Fachböden mit Antirutschmatte und Wannen mit Trennwänden, Schubladen, Werkzeugkoffern und entfernbaren Boxen aus hochwertigem Polypropylen ausgestattet, sind die ultraleichten Regalsysteme für die Lagerung unterschiedlicher Materialien konzipiert. Maschinenkoffer werden mit einem speziellen Kofferspanngurt gesichert. An der Kabinenrückwand ist das Regalsystem ist einem ´gedrehten Modul´ und Schubladen direkt vom Außen erreichbar ausgestattet.Die ausziehbare Werkbank mit Schraubstock ist ein Muss in dieser Branche. Bei der Hecktür an der rechten Seite des Laderaums wurde die Schraubstockwerkbank eingebaut, die kleinere Arbeiten sofort und bequem durchführen lässt.Organisieren Sie mit uns Ihr Nutzfahrzeug effizient und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und die Sicherheit beim Arbeiten. StoreVan stellt Ihre Professionalität auf Rädern. http://tiny.cc/lojfiy Agentur:



Bildinformation: StoreVan modulare Regalkomposition in einem MB Sprinter L3 H2