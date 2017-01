SchuhXL - Schuhe in Übergrößen verlagert Direktverkauf und Versandlogistik

(fair-NEWS)

<a href="www.schuhxl.de">SchuhXL - Schuhe in Übergrößen</a> verlagert Direktverkauf und VersandlogistikWenn eines der führenden Versandhäuser für große Schuhe auch an die Bedürfnisse der Restfamilie denkt, die Schuhkäufer mit XXL Größen beim Shoppen begleiten, dann ist es SchuhXL in Salzbergen. Das bekannte Versandhaus für Schuhe in Übergrößen führt gerade alle Geschäftsbereiche an einem neuen Standort im Zentrum von Salzbergen zusammen. Für die Schuhkunden ergeben sich dadurch zahlreiche Vorteile.Bessere Erreichbarkeit, mehr AuswahlStatt im Gewerbegebiet wird das Hauptgeschäft von SchuhXL - Schuhe in Übergrößen demnächst im Salzbergener Stadtzentrum liegen. Der Umzug ins neue Geschäftshaus ermöglicht erweiterte Shoppingmöglichkeiten in umliegenden Geschäften. Die Anfahrt über die Autobahnen A30 und A31 verkürzt sich um fast zehn Minuten. Die Zahl der kostenfreien Parkplätze bei SchuhXL bleibt gleich. Fast 100 nahe gelegene Parkmöglichkeiten sind weiterhin geboten.Während ein Familienmitglied neue Schuhe in Übergrößen anprobiert, entdeckt die Restfamilie, dass es am neuen Standort von SchuhXL auch Schuhe in normalen Schuhgrößen gibt. Die hauseigenen Schuhmarken "Alessandro Milano", "Rosello" und "LongJohn", deren Design Kundenwünsche berücksichtigt, stehen am neuen Standort nur in Übergrößen zur Verfügung.Ein Geschäftshaus mit WohlfühlfaktorGroß gewachsene Schuhkäufer schätzen die ungewöhnlich hohen Regale bei SchuhXL. Für Menschen mit einer Körpergröße jenseits der zwei Meter ist es anstrengend, sich häufig in die Bückzone bemühen zu müssen. Bei SchuhXL findet der Schuhkunde alle Schuhe in angenehmer Griffhöhe. Das Familienoberhaupt kann bei SchuhXL in einer gemütlichen Lounge-Ecke Platz nehmen, während die Gattin in Ruhe Schuhe anprobiert. Der Nachwuchs erfreut sich derweil an zwei Obstbäumen, von deren Früchten kleine und große Kunden von SchuhXL nach Herzenslust naschen dürfen. Reife Äpfel und Kirschen dürfen abgeerntet werden.



Bildinformation: aktuelle Kollektion von SchuhXL - Schuhe in Übergrößen